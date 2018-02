Arrimadas insta Puigdemont a «acceptar que no ha guanyat»

La presidenta de Ciutadans (Cs) a Catalunya, Inés Arrimadas, va assegurar que Carles Puigdemont «ha fugit i no ha donat la cara» i el va convidar a «tornar al món real» i acceptar «que no ha guanyat les eleccions i que no tornarà a ser president». En una atenció als mitjans a l'Hospitalet de Llobregat amb motiu de les celebracions del Dia d'Andalusia, la líder del partit taronja va afirmar que el ple al Parlament de dijous vinent serà «el de la transparència i el desbloqueig» i va instar els partits independentistes a «dir la veritat als catalans".

Arrimadas va insistir en el fet que Puigdemont «viu en una realitat paral·lela» perquè «parla de la República Catalana i després reconeix per Whatsapp amb els seus que això no va enlloc». «Crec que no hem de perdre més el temps en comentar el que cada dia diu Puigdemont», va afirmar la líder de l'oposició. «Ha fugit, no està a Catalunya, no ha donat la cara davant la justícia, no ha guanyat les eleccions i no tornarà a ser president», va enumerar sobre Carles Puigdemont, instant-lo a «acceptar-ho, que baixi d'allà on visqui i que vingui al món real».