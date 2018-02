Barcelona Detenen una persona per colpejar un mosso durant la protesta per la presència del Rei

Una persona va ser detinguda a la Via Laietana de Barcelona, prop de l'oficina de Correus, pels agents dels Mossos d'Esquadra durant les protestes per la presència de Felip VI a Barcelona. L'home hauria agredit un mosso de la brigada mòbil d'aquest cos i va ser arrestat per atemptar contra un agent de l'autoritat. Centenars de persones van protestar pels carrers del centre de Barcelona des de quarts de sis de la tarda convocats pels Comitès de Defensa de la República i els Mossos van blindar el Palau de la Música amb un fort dispositiu de seguretat. Unes 300 persones es van concentrar a la plaça Catalunya en suport del monarca.