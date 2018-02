Nevada a Girona: Aquestes són les carreteres afectades per la neu a Girona

21:48. Normalitzada la N-260

rescat al túnel de Collabós

Actualització a les 20:50 h

Un accident talla la C-25 a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona

?? Un accident talla la C-25 a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona — Trànsit (@transit) February 26, 2018

Situació viària a les 20.15h

19:59 h es màquines llevaneu ja estan ubicades per actuar tant a la C-17 de Ripoll a Centelles com a la C-25 d'Avinyó a Girona

19:49 | Neu a la C-152 entre Olot i la Vall d'en Bas

???? Compte!Hi ha plaques de GEL/NEU a la C-152 entre Olot i la Vall d'en Bas

??Redueix velocitat!

??Condueix amb suavitat

??No frenis bruscament — Trànsit (@transit) February 26, 2018

19:24 | La N-260 està tallada per un accident

? L'N-260 està tallada a la Vall de Bianya (Garrotxa) en sentit Olot per un accident. Precaució! @transitn260 — Trànsit (@transit) February 26, 2018

19:20 | Restriccions al pas de camions

19:19 | Els conductors amb problemes a la carretera entre Olot i Santa Pau

18:28

Els Bombers s'ha informat que a dos quarts de vuit del vespre han rebut un avís per gent atrapada per neu al túnel de Collabós de l'N-260. Hi han enviat sis dotacions. Des del quilòmetre 98 hi havia uns 15 vehicles aturats, amb acumulació de cotxes a l'entrada i a la sortida del túnel. També hi havia un cotxe avariat dins del túnel.A hores d´ara, hi ha 10 trams de vies afectats per neu/gel:de la Vall d´en Bas , Garrotxa, fins a Manlleu, Osona (18 Km). Restricció pels vehicles de 3a categoria i calen cadenes.Neu/gel a la calçada entre la Vall d´en Bas i Olot, a la Garrotxa (5km). A més, a la Vall d´en Bas hi ha 6km de retenció en sentit Olot.Neu/gel entre la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses, Garrotxa-Ripollès (5km).a Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa (5km). Restricció pels vehicles de 3a categoria i hi calen cadenes.entre Sant Hilari Sacalm, Selva, i Calldetenes, Osona (30km). Restricció pels vehicles de 3a categoria.Neu/gel a la calçada entre Sant Hilari Sacalm i Caldes de Malavella, Selva (18km). Restricció pels vehicles de 3a categoria i cadenes.Neu/gel a la calçada entre Arbúcies i Viladrau, Selva (4km).Neu/gel entre Torelló, Osona, i Ripoll, Ripollès (20km).Neu/gel entre Vallgorguina i Llinars del Vallès, Vallès Oriental (3km).Neu/gel entre Viladecavalls i Vacarisses, Vallès Occidental (5km).A hores d´ara, hi ha 10 trams de vies afectats per neu/gel:de la Vall d´en Bas , Garrotxa, fins a Manlleu, Osona (20 Km). Restricció pels vehicles de 3a categoria i calen cadenes.Neu/gel a la calçada entre la Vall d´en Bas i Olot, a la Garrotxa (5km). A més, a la Vall d´en Bas hi ha 6km de retenció en sentit Olot.a la Vall de Bianya (5km). Cadenes.a Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa (5km). Restricció pels vehicles de 3a categoria i hi calen cadenes.entre Caldes de Malavella, Selva, i Calldetenes, Osona (47km). Restricció pels vehicles de 3a categoria.Neu/gel a la calçada a Santa Coloma de Farners, Selva (8km)Neu/gel a la calçada entre Arbúcies i Viladrau, Selva (4km).Entre les Masies de Voltregà i Montesquiu, Osona (9km). Restricció pels vehicles de 3a categoria i calen cadenes.: Neu/gel entre Vallgorguina i Llinars del Vallès, Vallès Oriental (3km).Neu/gel entre Viladecavalls i Vacarisses, Vallès Occidental (5km).Les màquines llevaneu del Centre de conservació de Cedinsa de Gurb (Osona) ja estan ubicades per actuar tant a la C-17, al tram que va de Ripoll a Centelles, com a la C-25 des d'Avinyó fins a Girona. Des d'aquest diumenge, l'activitat al centre és constant. Les provisions de sal, més de mil tones entre totes les concessions de la companyia, es troben en les sitges que tenen in situ a carretera, i també als punts de provisió a granel, com el de Gurb.En total, per assistir els trams de la C-17 i la C-25 hi ha set llevaneu, que ja es trobaven a punt per actuar aquest dilluns a la tarda amb l'activació del pla Neucat.La cap del centre, Rosa Lara, ha explicat a l'ACN que més que la intensitat, la preocupació ve perquè la nevada afectarà molta extensió de territori i també perquè serà en hores de màxima afluència a les carreters, sobretot quan es fan els desplaçaments per tornar a casa. Lara també ha explicat que els vehicles es disposen en els trams on es preveu que hi pot haver més incidències, per poder netejar la via de la neu que pugui caure i també evitar que es formin plaques de gel com a conseqüència de les baixes temperatures.A hores d´ara, hi ha 6 trams de vies afectats per neu/gel:de la Vall d´en Bas , Garrotxa, fins a Manlleu, Osona (20 Km). Restricció pels vehicles de 3a categoria.Neu/gel a la calçada entre la Vall d´en Bas i Olot, a la Garrotxa (5km). A més, a la Vall d´en Bas hi ha 6km de retenció en sentit Olot.a la Vall de Bianya (5km). Cadenes.a Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa (5km). Restricció pels vehicles de 3a categoria i hi calen cadenes.a Caldes de Malavella en sentit Coll de Revell, Selva (34km). Restricció pels vehicles de 3a categoria.Neu/gel a la calçada a Santa Coloma de Farners, Selva (8km)El Servei Català de Trànsit s'informa que a un quart de set de la tarda hi havia tres carreteres afectades per aquestes condicions climatològiques. La que presentava unes condicions més difícils era la C-26 a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), on s'ha restringit la circulació de camions i calen cadenes per passar-hi. Les altres dues vies afectades són la C-25 a Santa Coloma de Farners i la C-37 entre la Vall d'en Bas i Manlleu (Osona). També en aquesta via s'ha restringit l'accés als vehicles de tercera categoria. A totes dues s'alerta de la presència de neu i gel a la carretera.Hi ha presència de plaques de gel/neu a la C-63 a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) i a la C-25 a Santa Coloma de Farners (la Selva). També hi ha plaques de neu/gel a la C-37 a la Vall d'en Bas (Garrotxa), del pk 170 al 172. La direcció general de Trànsit reclama extrema precaució per als conductors que circulin per aquests trams.Protecció Civil alerta que a partir de dimarts al vespre i fins dimecres es preveu una nevada generalitzada a tot el territori i que afectarà "la mobilitat, el conjunt de l'activitat ciutadana i econòmica i dels transports". El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha advertit que s'espera un episodi "sever", si bé deixarà diferents gruixos de neu segons la zona.El director general de Protecció Civil ha apuntat que no s'esperen "problemes importants" a l'hora de recollir els infants a les escoles aquesta tarda, tot i que els centres dels territoris afectats estan avisats per si hi ha algun tipus de complicació, així com els consells comarcals. Les vies que podrien resultar més afectades per aquesta primera nevada són la C-25, la C-16, la C-15, la C-55 i la C-58, l'A-2 a la Panadella i al Bruc i algunes zones de l'AP-7. També caldrà estar atents a les rutes de transport escolar dimarts al matí, per si se n'hagués de suspendre alguna després d'aquesta primera nevada.