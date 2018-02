Aquestes són les carreteres afectades per la neu a Girona

19:20 | Restriccions al pas de camions

19:19 | Els conductors amb problemes a la carretera entre Olot i Santa Pau

18:28

El Servei Català de Trànsit s'informa que a un quart de set de la tarda hi havia tres carreteres afectades per aquestes condicions climatològiques. La que presentava unes condicions més difícils era la C-26 a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), on s'ha restringit la circulació de camions i calen cadenes per passar-hi. Les altres dues vies afectades són la C-25 a Santa Coloma de Farners i la C-37 entre la Vall d'en Bas i Manlleu (Osona). També en aquesta via s'ha restringit l'accés als vehicles de tercera categoria. A totes dues s'alerta de la presència de neu i gel a la carretera.Hi ha presència de plaques de gel/neu a la C-63 a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) i a la C-25 a Santa Coloma de Farners (la Selva). També hi ha plaques de neu/gel a la C-37 a la Vall d'en Bas (Garrotxa), del pk 170 al 172. La direcció general de Trànsit reclama extrema precaució per als conductors que circulin per aquests trams.Protecció Civil alerta que a partir de dimarts al vespre i fins dimecres es preveu una nevada generalitzada a tot el territori i que afectarà "la mobilitat, el conjunt de l'activitat ciutadana i econòmica i dels transports". El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha advertit que s'espera un episodi "sever", si bé deixarà diferents gruixos de neu segons la zona.El director general de Protecció Civil ha apuntat que no s'esperen "problemes importants" a l'hora de recollir els infants a les escoles aquesta tarda, tot i que els centres dels territoris afectats estan avisats per si hi ha algun tipus de complicació, així com els consells comarcals. Les vies que podrien resultar més afectades per aquesta primera nevada són la C-25, la C-16, la C-15, la C-55 i la C-58, l'A-2 a la Panadella i al Bruc i algunes zones de l'AP-7. També caldrà estar atents a les rutes de transport escolar dimarts al matí, per si se n'hagués de suspendre alguna després d'aquesta primera nevada.