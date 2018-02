Denuncien un home de 21 anys per conduir a 200 km/h mentre bevia

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 21 anys com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, després que el 16 de febrer es detectés un vídeo que circulava per les xarxes socials on apareixia un jove conduint un vehicle a 200 quilòmetres per hora mentre bevia d'una ampolla de ginebra. En la investigació, la policia catalana va determinar que el vídeo s'havia gravat el 15 de febrer en l'autovia A-2, dins del terme municipal de Bell-lloc (Lleida), segons va informar el cos policial en un comunicat ahir diumenge. El passat dimecres el conductor va ser citat a comissaria i denunciat penalment com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, per la qual cosa haurà de comparèixer davant del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia quan se li requereixi.