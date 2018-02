Desarticulen un grup de falsos tècnics per estafar persones grans

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup de quatre persones, tres homes i una dona entre 34 i 38 anys, que es dedicaven a fer-se passar per falsos tècnics en revisions de gas per estafar i robar a persones d'edat avançada. La detenció del grup es va produir el dijous 22 i estan acusats de ser els presumptes autors de diversos delictes de robatori, estafa, delictes lleus de furt, falsificació de document mercantil i un delicte de pertinença a grup criminal.

La recerca va començar a l'octubre, quan els Mossos van centrar les indagacions sobre grups que es feien passar per falsos tècnics per robar a ancians en un grup molt actiu que actuava a Barcelona. Aquest grup actuava sempre igual: la dona feia d'operadora telefònica i cridava per concertar una cita simulant que treballava per a alguna empresa de subministro amb el pretext de fer una revisió de manteniment, i les víctimes eren persones d'edat avançada que vivien soles i, en algunes ocasions, tenien malalties com Alzheimer o Parkinson.

El dia de la visita es desplaçaven al domicili de la víctima dos o tres membres del grup, dels quals un feia funcions de conductor i esperava en el cotxe esperant al fet que es consumés el delicte, i anaven vestits amb roba de treball amb logos i emblemes propis de les empreses de subministro per no despertar sospites. En algunes ocasions actuaven dues persones en el pis, de manera que un distreia a la víctima i simulava fer la revisió mentre l'altra recorria el pis per trobar diners o objectes de valor.



Uns 21 fets delictius

La recerca ha acreditat que el grup havia consumat 21 fets delictius, entre ells dos robatoris amb intimidació; quatre furts i dues estafes agreujades; sis estafes lleus; quatre falsificacions de document; un delicte de pertinença a grup criminal. Els detinguts han passat a disposició judicial amb llibertat amb càrrecs per tots, excepte para el cap que ha ingressat a la presó.