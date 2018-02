El pare d'una víctima del cas Maristes denuncia el risc de «tancar-lo en fals»

El pare d'una de les víctimes de pederàstia del cas Maristes, Manuel Barbero, ha denunciat públicament que tancar en fals el cas és un error. «No hem fregat ni la part superior», critica Barbero, que també denuncia la voluntat de l'escola d'encobrir els fets. L'home és qui va treure a la llum el major escàndol de pederàstia a Espanya i espera que el llibre que ha publicat aquest febrer, Un silenci a crits (Comanegra), serveixi per conscienciar i sensibilitzar la classe política i la societat sobre què són els abusos sexuals i què signifiquen a llarg i curt termini.

A l'espera que arribi l'assenyalament del judici contra el pederasta Joaquim Benítez, exprofessor d'Educació Física del col·legi Maristes Sants-Les Corts, Barbero veu «encoratjador» que la Fiscalia demani 22 anys de presó. «Quan Maristes va denunciar el 2011 que tenia un 'possible' cas no era 'possible': Benítez al despatx de Maristes amb el seu director al davant es va declarar culpable del delicte d'abusos», recorda. El pare no arriba a entendre «per què no s'investiga més a fons on han ocorregut els fets, quants Benítez se'n van anar».

La congregació va arribar al punt d'intentar callar les víctimes amenaçant-les amb el poder de la institució o a través de pactes econòmics amb els seus familiars, que per a Barbero aquests no són necessàriament dolents si suposen una reparació sempre que «no es protegeixi l'agressor».



Prescripció del delicte

El «pare coratge», com el va anomenar la policia per la seva contribució a la investigació, lamenta la «frustració» que viuen les víctimes, que han vist arxivades fins a 43 denúncies a causa de la prescripció dels delictes prevista per la legislació vigent.

Qualifica «d'inacceptable» que després de demanar als afectats que trenquin el silenci i denunciïn els seus agressors no se'ls doni una resposta en forma d'investigació, ja sigui de caràcter judicial o parlamentària.

A través de les seves accions i la seva associació contra la pederàstia, Mans Petites, espera que el legislador reprengui propostes contra la impunitat dels abusos i anuncia que portarà al Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i davant l'Organització de les Nacions Unides (ONU) tots els correus electrònics que li van fer arribar les víctimes.

Considera que la Fiscalia General de l'Estat hauria d'haver iniciat una investigació conjunta malgrat les prescripcions perquè «les víctimes també són testimonis i no se'ls ha pres declaració, i aquest és el gran error del cas Maristes».

Barbero va arribar a parlar amb Benítez en dues converses telefòniques i assegura que encara s'asseuria davant d'ell amb l'esperança que digui «si veritablement el van enxampar, si va saber d'altres companys que feien el mateix i si van moure el personal».

No nega que va tenir l'impuls d'acabar amb la vida del pederasta que va abusar del seu fill però després de l'esclat del cas assegura que «la venjança no és el camí» i prefereix que es faci justícia, ja sigui en l'àmbit judicial o a través dels mitjans de comunicació i la societat gràcies a la veritable denúncia pública.