270 llevaneus i diverses tones de sal per fer front a la nevada

El Departament de Territori i Sostenibilitat, carreteres de l´Estat i les diferents Diputacions disposen de fins a 270 llevaneus i diverses tones de sal repartides arreu de Catalunya per facilitar la mobilitat a les carreteres per fer front a la nevada. Trànsit demana molta prudència a la carretera i avançar la tornada cap a casa en la mesura que sigui possible.

Demana també als conductors que es mantinguin informats de l´evolució de la situació viària a través del web d´incidències del Servei Català de Trànsit (http://cit.transit.gencat.cat/) o dels perfils de twitter @transit i @emergenciescat. A la carretera i durant la nevada cal circular per la dreta i evitar avançaments per deixar un carril lliure per les llevaneus.

Aquests dies cal circular amb cadenes al portaequipatges en tot el territori i cal evitar iniciar els desplaçaments un cop ha començat a nevar. Pel que fa al transport públic, algunes línies de transport interurbà no han prestat servei a Osona, la Garrotxa, la zona de muntanya del Vallès Oriental i el Baix Montseny.