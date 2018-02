Colonial no preveu tornar la seu social a Catalunya «en un futur immediat»

El president de la immobiliària Colonial, Juan José Brugera, va assegurar ahir que no preveuen tornar la seu social de la companyia a Catalunya «en el futur immediat». Preguntat durant la roda de premsa de presentació de resultats de l'exercici 2017, celebrada a Barcelona, per si la decisió presa a l'octubre pel consell d'administració de la socimi de traslladar el domicili social de Barcelona a Madrid és irreversible, Brugera va contestar: «No ho tocarem, no tenim cap canvi més previst en el futur immediat». El president del grup immobiliari també va justificar el trasllat per «les circumstàncies que hi havia aleshores». La companyia ha presentat uns resultats rècord de 683 milions d'euros el 2017, un 150% més que l'any anterior. Colonial seguirà invertint a créixer mitjançant la compra de nous immobles, malgrat que la immobiliària està actualment immersa en la seva fusió amb Axiare, una operació que ja la convertirà en primera patrimonialista cotitzada del país, en sumar actius per valor d'11.000 milions d'euros. La immobiliària preveu mantenir el seu ritme inversor d'entre 300 i 400 milions anuals aquest any. Per a això, realitzarà inversions addicionals a les compres d'edificis i sòls a Madrid ja escomeses al començament de l'exercici.