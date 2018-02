El jutge autoritza que s'investiguin els comptes de 26 càrrecs del procés

El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, va dictar un nou acte en el qual es reafirma en la seva autorització perquè la Guàrdia Civil accedeixi al fitxer de titularitats financeres del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC ) a fi de rastrejar els comptes i productes financers de 26 persones pels «indicis de la seva directa intervenció en la preparació, desenvolupament i execució del referèndum de l'1 d'octubre».

En un escrit amb data de 8 de febrer, el jutge argumenta i concreta la seva petició de 16 de gener després dels recursos plantejats per les defenses, als quals es va adherir la Fiscalia, a l'entendre que es tenia de motivar en un escrit les diligències a practicar en el SEPBLAC.

El director d'estratègia i innovació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Josué Sallent, havia presentat un recurs contra la decisió del jutge Ramírez Sunyer, a la qual es van unir altres investigats com Josep Maria Jové, el número dos de Oriol Junqueras a la Conselleria d'Economia i Hisenda i considerat per la Guàrdia Civil com «cervell» dels preparatius i execució de l'1-O. El jutge no fa cas aquesta petició i argumenta en un nou acte, que no és recurrible, que procedeix que la Unitat de Policia Judicial de la VII Zona de Catalunya de la Guàrdia Civil accedeixi al fitxer del SEPBLAC «amb la finalitat de conèixer comptes bancaris, comptes de valors i altres productes bancaris de les persones físiques i jurídiques relacionades amb activitats per a la preparació i execució del referèndum l'1 d'octubre de 2017».

A més dels querellats inicialment, Santiago Vidal, Lluís Salvadó i Carles Viver Pi i Sunyer, el jutge del 13 de Barcelona sosté que s'ha d'investigar a altres 23 persones per la «existència d'indicis sobre la seva directa intervenció en la preparació, desenvolupament i execució del «referèndum», paraula aquesta última que entre cometes.

Aquestes 23 persones més són: Rosa Maria Rodriguez Curtó, Josue Sallent Ribes, Francesc Sutrias Grau, Josep Maria Jové Lladó, Xavier Puig Farre, David Palanques Bonavia, David Franco Sanchez, Joan Angulo Arrese, Natalia Garriga Ibañez, Pau Furriol Fornells, Mercedes Martinez Martos, Jordi Cabrafiga Macias, Lluís diumenge Anaya Torres, Valentí Arroyo Peña, Jose Maria Reig Sevilla, Antonio Vargas Castell, Josep Ginesta Vicent, Enric Ocaña Rodriguez, Eduard Vila Marhuenda, Andreu Palacín Ciprian, Joan Manel Gomez Sanz, Josep Masoliver Puig i Joan Ignasi Sánchez Santin.



«Noves línies d'investigació»

El jutge considera que «resulta necessari obrir noves línies d'investigació sobre els fluxos monetaris i el seu destí» tenint en compte que un dels delictes és el de malversació de cabals públics derivat de les despeses que «necessàriament» va comportar la planificació, compra de material com urnes, fullets de propaganda, paperetes de votació i documentació remesa als integrants de les meses de votació o campanyes publicitàries.