JxCat, ERC, la CUP i PDeCAT ultimen els serrells per engegar la legislatura

Representants de JxCat, ERC, la CUP i el PDeCAT es van reunir ahir a a la tarda al Parlament per acabar de perfilar els «serrells» de l'acord d'investidura, que asseguren que podria tancar-se avui. Així ho van explicar fonts coneixedores dels contactes després que s'hagin intensificat les converses entre les parts per arribar a un acord que, des de tots els grups, desitgen que es tanqui aviat. En aquest sentit, alguns mitjans parlaven ahir a la nit d'un acord per repartir-se els mitjans de comunicació públics que desembocaria avui en un pacte per situar Jordi Sànchez, actualment a la presó, com a president de la Generalitat.

Fins ara, el gruix de la negociació havia recaigut sobre l'esquena de JxCat i ERC, els dos principals partits sobiranistes al Parlament, però aquest dilluns s'hi van sumar representants de la CUP i del PDeCAT. La suma d'aquests dos últims actors evidencia que les converses van avançant i que les quatre parts estan en disposició de donar-hi el seu vistiplau, si bé encara falta segellar l'acord definitiu.

Per part del PDeCAT va destacar la presència del número dos de la formació, David Bonvehí; el partit forma part de la candidatura de JxCat, que també inclou independents, però malgrat això no sempre han defensat les mateixes posicions. Per part de JxCat, en la reunió d'aquest dilluns hi van ser Elsa Artadi, Josep Rull, Eduard Pujol i Pep Riera; per part d'ERC es va veure Sergi Sabrià, i de la CUP els seus diputats Carles Riera, Maria Sirvent, Vidal Aragonés i Natàlia Sánchez.



Optimistes

Precisament, els republicans van confiar aquest mateix dilluns que podran arribar al ple del Parlament previst per al dijous a les 10 hores amb l'acord per desencallar la legislatura a Catalunya «molt tancat». «Les converses van bé i som optimistes. Gairebé estem al final. És imminent i queden molts pocs serrells», va assegurar el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, en roda de premsa després de la reunió de la direcció del partit.

Fonts de JxCat també van explicar a Europa Press que la voluntat és segellar un principi d'acord aquesta setmana, i que el desig és que es produeixi abans del ple.

El ple de dijous servirà per votar propostes de resolució de tots els partits per desencallar la investidura, i JxCat en va presentar en solitari una que vol reconèixer la legitimitat de Carles Puigdemont com a president, malgrat que va ser cessat amb el 155.

Sabrià va explicar que veuen amb bons ulls la iniciativa de JxCat, entre altres coses perquè la van treballar junts malgrat que després la presentessin en solitari, i va concloure que no hi haurà problemes per aprovar-la: «Estem segurs que ens podrem entendre».



Candidat alternatiu

Amb la resolució se cerca defensar la figura de Puigdemont, però JxCat i ERC negocien que la investidura efectiva a Catalunya sigui la d'un candidat alternatiu al president cessat, ja que en cas contrari es podria entrar en confrontació directa amb el Tribunal Constitucional (TC).

ERC segueix insistint que aquest acord final ha de ser global i ha d'incloure la investidura d'un president; la configuració d'un Govern «efectiu» i un pla de legislatura que satisfaci totes les parts que negocien.

La CUP també es va posicionar a favor d'un acord global que inclogui un pla de govern per a aquesta legislatura, que han de ratificar les seves bases en Assemblea abans de donar el sí definitiu.

JxCat va presentar ahir un escrit al Tribunal Constitucional (TC) en què reclama que de «manera urgent» es pronunciï sobre l'admissió o no a tràmit del recurs del Govern central contra la investidura de Carles Puigdemont.

En l'escrit, signat pel lletrat Jaume Alonso-Cuevillas, s'afirma que «els drets dels diputats del Parlament s'estan veient greument vulnerats pel bloqueig que aquest recurs ha produït». JxCat argumenta que la investidura de Puigdemont està paralitzada pel recurs del Govern central, quan és un recurs que a hores d'ara segueix sense concretar-se si l'Alt Tribunal l'admet a tràmit o no.



Ple impugnat

El Govern central va impugnar el ple per a la investidura de Puigdemont com a president de la Generalitat (amb l'opinió en contra del Consell d'Estat), i l'Alt Tribunal va dictar una interlocutòria posant condicions a aquesta investidura, però no es va pronunciar sobre si admetia o no a tràmit el recurs. El TC va posar dues condicions per investir el candidat de JxCat mentre decidia sobre el recurs: que acudís presencialment a la Cambra i que, primer, es personés davant a la justícia espanyola i demanés el permís del jutge per acudir a la Cambra catalana.

Puigdemont no ha donat senyals de fer cap de les dues coses: segueix residint a Bèlgica i el seu grup, JxCat, impulsa una reforma de la llei per tractar d'investir-lo a distància i sense que hagi de tornar.