L'Estat diu al jutge que la Generalitat no va gastar res en el referèndum

El Govern espanyol ha lliurat diversos informes al titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer, en què es diu que la Generalitat no va gastar diners públics en el referèndum del passat 1 d'octubre. Entre aquests informes hi ha el de Natalia Garriga, directora de Serveis de la Conselleria de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, que va ser detinguda el passat 20 de setembre en el marc de l'«operació Anubis», duta a terme per la Guàrdia Civil, contra els organitzadors de l'1-O. El jutge havia demanat el passat 24 de novembre al Govern central, atès que és l'actual responsable de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, que l'informés sobre les despeses en les quals havia incorregut l'Executiu català per dur a terme l'esmentat referèndum il·legal. El Govern de Rajoy ha trigat més de dos mesos a enviar la primera resposta al Jutjat ja que la Delegació del Govern a Catalunya no va donar trasllat de la petició del jutge fins a mes i mig després d'haver-la rebut. En un dels documents, Garriga acredita que des de la seva Direcció de Serveis no s'ha tramitat cap expedient de despesa per finançar l'organització «de la consulta de l'1 d'octubre de 2017». Al llarg de quatre folis exposa que «per imperatiu» del Tribunal Constitucional no es va realitzar cap disposició de les partides pressupostades en el seu departament per l'1-O i cita els 5 milions previstos per a processos electorals i consultes populars i altres 800.000 euros per a processos electorals i participació ciutadana. A més al·lega que el Govern central va utilitzar els 5 milions pressupostats i bloquejats pel TC per a les eleccions autonòmiques que van tenir lloc a Catalunya el passat 21 de desembre. Paral·lelament, el Govern central va assegurar ahir que la directora de campanya de JxCat, Elsa Artadi, va fer un treball «eficaç» i «correcte» en «suport» de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i que si va viatjar a Bèlgica per veure's amb el seu cap de llista, l'expresident Carles Puigdemont, va ser en els seus dies «lliures» i a càrrec propi. Així va respondre el Govern central al portaveu d'Hisenda de Cs al Congrés, Francisco de la Torre, que volia saber per què, després d'assumir les regnes de la governança de Catalunya, l'Executiu dRajoy va mantenir en nòmina Elsa Artadi com a directora general de Coordinació Interdepartamental de la Generalitat.