Nadal alerta que l'actitud de Torrent i Colau fa perillar el congrés

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, va criticar ahir la plantada que van fer el president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa Ada Colau al rei Felip VI en no acudir a la recepció oficial del Mobile World Congress. «Francament no s'entén, va ser un gest polític que no tocava i menys encara en una situació tan delicada com la que té el Mobile», va assenyalar el ministre en declaracions a RNE.

Nadal va assegurar que accions com aquesta generen un cert nerviosisme en el Mobile perquè hi ha altres països que el volen. «La situació de l'independentisme a Catalunya fa que altres països i ciutats estiguin buscant localitzar el Mobile allà pensant que poden guanyar», va afirmar el ministre. «De risc n'hi ha, ara i des d'abans», va afegir.

Álvaro Nadal va subratllar que «el món és molt més gran» que el «problema» de l'independentisme i que «el món segueix girant malgrat Puigdemont o qualsevol altra qüestió que puguin tenir els independentista al cap».

El ministre, que va dir que va mantenir ahir una conversa sobre el món digital i la globalització amb el president del Parlament, va destacar també que el Rei «és una persona molt propera, afable i fa de qualsevol conversa una conversa amable» i va precisar que «no hi va haver cap acostament» per part de Torrent i Colau cap al Rei.



«Normalitat institucional»

Així mateix, Nadal va defensar la necessitat de fer «normalitat institucional» en el desenvolupament del MWC i va assegurar que en el sopar institucional celebrat diumenge hi va haver una «molt bona sintonia de gairebé tothom que hi va ser»i va ser molt ben rebut el discurs del Rei Felip VI.

Referent a això, va afegir que en país democràtic tothom pot expressar la seva opinió «dins de les regles», i així ho van fer ahir milers de persones diumenge. No obstant, va afegir que «tota la resta sobra».

El ministre va insistir que cadascú pot defensar les seves idees i hi ha llocs per fer determinats plantejaments, però ahir tocava defensar Barcelona com a ciutat tecnològica i el MWC com el millor esdeveniment tecnològic d'Europa i un dels millors del món. «Tothom sabrà si ho va fer bé de cara a aquest objectiu», va postil·lar.