Nevada a Catalunya: camions a la C-25

L'arribada de les muntanyes emblanquinades era l'avís del desviament de camions a la carretera C-25 a l'altura de Santa Coloma de Farners. Malgrat que el sol els enlluernava al volant, els conductors de vehicles pesants eren desviats per vies alternatives en aquest punt per evitar agreujar la situació registrada a la Catalunya central. Alguns transportistes s'han vist obligats a fer nit a la sortida 225 de l'Eix Transversal. Allà, en Jaime García hi ha passat nou hores fins que la via s'ha reobert del tot, passades les onze del matí.

García venia de Tolosa de Llenguadoc (França) i tenia destí a Vic a una fàbrica de productes carnis. Un cop ha corregut la notícia de la reobertura de la via, camioners catalans, lituans, marroquins i txecs han abandonat aquesta zona apartada i han reprès el viatge. La previsió per aquesta tarda és que la situació es torni a complicar a zones de l'interior de les comarques gironines. El cap de l'àrea regional de trànsit dels Mossos d'Esquadra, Joan Costa, demana als conductors "evitar desplaçaments" i "extremar precaucions", sobretot en cotes superiors als 400 metres.

Els conductors que circulaven pel tram gironí de la C-25 en sentit Vic feien camí amb la carretera neta i la neu limitada als vorals i a muntanyes veïnes. Tot i això, molts s'han vist obligats a agafar la sortida 225 a primera hora del matí, just a les portes de la zona on el temporal de neu ha descarregat amb més força. Aquest punt ha servit per desviar tots els vehicles que no portaven cadenes en les primeres hores de l'episodi de neu. Després, ha servit per desviar exclusivament els camions per vies alternatives, com la C-63.

La normalitat a l'Eix Tranvsersal ha tornat a l'entorn de les onze del matí. Un moment que esperaven una desena de camions i tràilers que han fet nit a un aparcament d'un restaurant que hi ha just a la sortida de la via a l'alçada de Santa Coloma de Farners.

Aquesta ha estat una de les conseqüències de la decisió de desviar els vehicles pesants de l'Eix Transversal. Tot i que tenien alternatives, alguns han decidit parar i esperar la reobertura de la carretera.

La decisió ha obligat en Jaime García a aturar-se. Aquest conductor gallec s'ha vist aturat nou hores en aquest punt fins que la carretera s'ha reobert. En Jaime venia de Tolosa de Llenguadoc (França) i anava cap a Vic, on havia de descarregar mercaderia a una indústria càrnia. "Fins arribar aquí tot el trànsit estava sense cap problema, tot correcte", ha assegurat.

Tot i el retard, García esperava poder complir amb el trajecte encara que fos amb unes quantes hores més de les previstes. Quan ha arribat la notícia de que els Mossos reobrien l'Eix Transversal per als camions, els conductors que mataven l'estona com podien s'han posat en marxa ràpidament. En poca estona, una dotzena de vehicles han abandonat l'aparcament i han seguit fent camí.



C25:Hores complicades

Tot i el fred intens que ha afectat també a les comarques gironines, el sol ha servit per establir una treva entre els dos episodis de neu previstos. Els Mossos d'Esquadra, a primera hora del matí, només tenien la C-25 com a punt on fos necessari circular amb cadenes. La normalitat però ha estat la protagonista exceptuant llocs de la Selva interior com Anglès i Amer que han suspès les classes.

El cap de la regió de trànsit de Girona, Joan Costa, ha explicat que en les primeres hores del temporal, l'actuació dels agents s'ha centrat en tres focus. A la mitjanit s'han desviat els camions de l'AP-7 a l'alçada de Maçanet (Selva) cap a la N-II en sentit Barcelona. També s'ha fet el mateix als túnels de Bracons, entre la Garrotxa i Osona i a la C-25.

"A part d'aquestes restriccions no hem tingut cap altre fet molt rellevant fins ara", explicava Costa des de la comissaria de trànsit de Girona. Aquesta tarda, però, esperen repetir el dispositiu. La policia ha preparat un operatiu "igual" de restricció de vehicles centrat sobretot amb els camions. Costa destaca que els grans vehicles són els que "dificulten" el pas a la resta d'usuaris i, sobretot, a les llevaneus ja que "si no poden passar, es col·lapsa la carretera".



Neu per sobre dels 400 metres

Els Mossos d'Esquadra preveuen que la circulació sigui especialment complicada a zones com el Coll de Revell i d'altres superiors als 400 metres. Per això, Joan Costa demana als ciutadans que només facin "els desplaçaments imprescindibles" i els aconsella que portin "cadenes a cada vehicle" i circulin "amb el dipòsit ple" per si fa falta "mantenir l'escalfor amb el motor".

"Esperem un episodi de meteorologia adversa", recorda Costa. Per això, recorda que cal ubicar-se el "màxim possible" a la dreta i no avançar els turismes "de circulació lenta". "Cal que la part esquerra de la calçada quedi el màxim de neta possible per permetre el pas de llevaneus i vehicles d'emergència", ha remarcat el cap de l'àrea de trànsit dels Mossos a Girona.