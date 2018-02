Nevada a Catalunya, segueix l'evolució del temporal de neu

Afectacions per neu fins 18.15h en 10 trams de vies:

Tallades:

GIV-5201 Viladrau a Sant Marçal de Montseny

T-704 Aleixar-Coll de Saleres

Obligatori ús cadenes:

BV-5114 Campins a Montseny

Neu/gel a la calçada:

GI-543 Viladrau-Arbúcies

GI-550 Sta Coloma de Farners

GI-552 Arbúcies

GIV-5411 Sant Hilari Sacalm-Coll de Revell

A-2 El Bruc

N-240 Figuerola del Camp-Coll de l´Illa

AP-2 Banyeres del Penedès-Soses

Trànsit amb congestions a l'AP7 per les restriccions de Trànsit a Pont de Molins sentit sud cap a Barcelona durant cinc quilòmetres (del 20 al 15).

Afectacions per neu fins 17.00h en 9 trams de vies

Tallada: GIV-5201 Viladrau a Sant Marçal de Montseny

Obligatori ús cadenes:

BV-5114 Campins a Montseny

Neu/gel a la calçada:

GI-543 Viladrau-Arbúcies

GI-550 Sta Coloma de Farners

GI-552 Arbúcies

GIV-5411 Sant Hilari Sacalm-Coll de Revell

C-58 Vacarisses-Viladecavalls

A-2 El Bruc

N-240 Figuerola del Camp-Coll de l´Illa

La neu agafa en cotes altes del Camp de Tarragona i es deixa veure arran de mar

La neu ha agafat en les cotes més altes del Camp de Tarragona i fins i tot s'ha deixat veure arran de mar, al llarg d'aquest dimarts. Els flocs de neu han fet acte de presència en el conjunt del territori tarragoní, incloses les grans ciutats com Tarragona, Reus o Valls. Però la neu, davant la decepció de molts tarragonins, només ha acabat agafant en municipis interiors de certa alçada, especialment de les comarques del Baix Camp, Priorat i Conca de Barberà.

En molts d'aquests municipis el transport escolar ha quedat afectat i en alguns, fins i tot, s'han suspès les classes, sobretot de cara a la tarda. Carreteres que discorren per colls, com el d'Alforja en direcció a Cornudella, el de la Teixeta, de Reus i fins a Falset, i el de Lilla, de Valls a Montblanc, han quedat nevats amb gruixos d'entre 1 i 5 centímetres, aproximadament. Les màquines llevaneu, però, s'han afanyat a mantenir neta la calçada. Els conductors s'aturaven en punts de vistes panoràmiques i aprofitaven per fer-s'hi fotografies tipus 'selfie'.

16:21h | Carreteres amb afectacions a comarques gironines

Tallada GIV-5201 Viladrau-Sant Marçal Montseny

Obligatori cadenes:

BV-5114 Campins-Montseny

Plaques de Neu/gel:

GI-543 Viladrau-Arbúcies

GI-550 Sta Coloma Farners

GI-552 Arbúcies

GIV-5411 Sant Hilari Sacalm-Coll Revell

16:06h. Suspès el transport escolar

El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha anunciat que es suspèn tot el transport escolar de demà dimecres i preveu que moltes escoles no tinguin activitat normalitzada per la nevada generalitzada que es preveu en les pròximes hores. Davant d'aquesta situació, ha demanat els ciutadans que no substitueixen aquesta suspensió del transport escolar pel vehicle privat.

Delort també ha fet una crida a no agafar el cotxe per anar als centres de salut i ha explicat que el Departament de Salut facilitarà la reprogramació de visites mèdiques. El director general de protecció Civil recomana que tothom que pugui treballi des de casa i s'evitin així desplaçaments. I és que, segons les previsions, no només quedaran afectades les carreteres sinó també el transport públic en superfície, tant d'autobusos com d'algunes línies de tren.



La neu ha obligat a tancar fins ara 21 escoles i 3.390 alumnes s'han quedat sense classes

La neu ha obligat a tancar fins ara 21 escoles i un total de i 3.390 alumnes s'han quedat sense classes a Catalunya, segons ha indicat el Departament d'Ensenyament. Els centres que han hagut de tancar són majoritàriament escoles i instituts de la comarca de la Selva, concretament a Anglès, la Cellera de Ter, Amer, Osor i Sant Hilari de Sacalm, amb 2.605 alumnes afectats.

Així mateix, 81 rutes de transport escolar han quedat afectades i, com a conseqüència, 2.161 alumnes que han quedat afectats per aquestes rutes alterades. Set d'elles a la Selva.

16:00h. Comença la restricció la circulació de camions pesants



La directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech ha fet pública aquest migdia la decisió de restringir la circulació de camions de més de 7,5 tones arreu de Catalunya a causa de l'alerta per nevades. La mesura es començarà a aplicar a partir de les 16h i, segons Domènech, "s'aixecarà en funció de les previsions i la situació a les carreteres".

Anteriorment, el director general de Protecció Civil, Joan Delort,havia anunciat restriccions davant les nevades que s'esperen a partir d'aquest dimarts al vespre i ha avisat que serà "una jornada de trasbals respecte del que estem acostumats", en declaracions a RAC1. Tot i que en aquests moments s'ha produït una treva entre l'episodi de les últimes hores i el que s'espera, Delort ha alertat que les previsions ara com ara són "les més desfavorables", amb "un nou episodi diferent que vindrà pel sud".

"Estem davant d'un episodi de caràcter excepcional, de gran dimensió. Haurem de requerir de tots accions a les quals no estem acostumats. Que ningú s'estranyi o s'espanti", ha avisat.

Carreteres catalanes amb la neu

A hores d'ara, però, la situació a les carreteres catalanes es va normalizant respecte aquest matí i es pot circular sense cadenes a la C-25 i la C-17, segons indica el Servei Català de Trànsit. La nevada d'aquesta nit i matinada a municipis gironins ha afectat la circulació en algunes de les principals vies, a primera hora del matí. És el cas de l´Eix Tranversal (C-25) per on calia circular amb cadenes entre Avinyó i Girona, en un tram de 39 quilometres, i on també hi havia restringit el trànsit de camions. Ara, la via més afectada continua sent l'Eix Transversal on hi ha 42 quilòmetres afectats, entre Gurb i Santa Coloma de Farners, però no és obligatori l'ús de cadenes.

Només és obligatori circular amb cadenes en una carretera secundària, la BV- 5114, a l'altura de Campins. I només hi ha una carretera tallada per la neu, és la GIV-5201 a Viladrau. Altres vies secundàries afectades per la neu i el gel són la GI-543 de Viladrau cap a Arbúcies, la GI-550 a Santa Coloma de Farners, la GI-552 a Arbúcies, la GIV-5411 a Sant Hilari Salcalm.