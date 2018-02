Nevades Catalunya | Suspès el transport escolar

El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha anunciat que es suspèn tot el transport escolar de demà dimecres i preveu que moltes escoles no tinguin activitat normalitzada per la nevada generalitzada que es preveu en les pròximes hores. Davant d'aquesta situació, ha demanat els ciutadans que no substitueixen aquesta suspensió del transport escolar pel vehicle privat.

Delort també ha fet una crida a no agafar el cotxe per anar als centres de salut i ha explicat que el Departament de Salut facilitarà la reprogramació de visites mèdiques. El director general de protecció Civil recomana que tothom que pugui treballi des de casa i s'evitin així desplaçaments. I és que, segons les previsions, no només quedaran afectades les carreteres sinó també el transport públic en superfície, tant d'autobusos com d'algunes línies de tren.