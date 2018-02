La policia catalana va permetre la votació

Els correus electrònics que va rebre i enviar l'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, constaten que els responsables de la policia autonòmica van permetre el referèndum, tot i haver pogut evitar-ho i saber que havia estat declarat il·legal pel Tribunal Constitucional.

Així s'ha pogut saber gràcies a la investigació que porta a terme la Guàrdia Civil per discernir quin va ser el paper dels Mossos d'Esquadra entorn de l'1-O i del procés independentista.

Segons el diari El Periódico, una de les conclusions del nou informe de la Guàrdia Civil és que Trapero, acompanyat per la Prefectura i assessorat pel servei jurídic del cos autonòmic, «va pretendre construir» un relat basat en què hi va haver a la jornada de la consulta actuació policial i es va defensar l'ordre públic i la convivència per poder justificar així l'actitud «passiva, no col·laboradora i de permissivitat» dels Mossos d'Esquadra.