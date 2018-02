Nevada a Catalunya, segueix l'evolució del temporal de neu

La directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech ha fet pública aquest migdia la decisió de restringir la circulació de camions de més de 7,5 tones arreu de Catalunya a causa de l'alerta per nevades. La mesura es començarà a aplicar a partir de les 16h i, segons Domènech, "s'aixecarà en funció de les previsions i la situació a les carreteres"

Anteriorment, el director general de Protecció Civil, Joan Delort,havia anunciat restriccions davant les nevades que s'esperen a partir d'aquest dimarts al vespre i ha avisat que serà "una jornada de trasbals respecte del que estem acostumats", en declaracions a RAC1. Tot i que en aquests moments s'ha produït una treva entre l'episodi de les últimes hores i el que s'espera, Delort ha alertat que les previsions ara com ara són "les més desfavorables", amb "un nou episodi diferent que vindrà pel sud".

"Estem davant d'un episodi de caràcter excepcional, de gran dimensió. Haurem de requerir de tots accions a les quals no estem acostumats. Que ningú s'estranyi o s'espanti", ha avisat.



Carreteres catalanes amb la neu

A hores d'ara, però, la situació a les carreteres catalanes es va normalizant respecte aquest matí i es pot circular sense cadenes a la C-25 i la C-17, segons indica el Servei Català de Trànsit. La nevada d'aquesta nit i matinada a municipis gironins ha afectat la circulació en algunes de les principals vies, a primera hora del matí. És el cas de l´Eix Tranversal (C-25) per on calia circular amb cadenes entre Avinyó i Girona, en un tram de 39 quilometres, i on també hi havia restringit el trànsit de camions. Ara, la via més afectada continua sent l'Eix Transversal on hi ha 42 quilòmetres afectats, entre Gurb i Santa Coloma de Farners, però no és obligatori l'ús de cadenes.

Només és obligatori circular amb cadenes en una carretera secundària, la BV- 5114, a l'altura de Campins. I només hi ha una carretera tallada per la neu, és la GIV-5201 a Viladrau. Altres vies secundàries afectades per la neu i el gel són la GI-543 de Viladrau cap a Arbúcies, la GI-550 a Santa Coloma de Farners, la GI-552 a Arbúcies, la GIV-5411 a Sant Hilari Salcalm.