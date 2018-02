Queixes entre els camioners per la restricció preventiva de trànsit pel temporal

Queixes i indignació entre molts dels camioners que aquest dimarts han hagut d'aparcar els seus vehicles en àrees de servei o zones d'estacionament degut a la restricció preventiva de trànsit pel temporal de neu. Els Mossos han començat a aturar els camions de més de 7,5 tones a les quatre de la tarda i no està previst que s'aixequi la mesura fins aquest dimecres. L'ACN ha parlat amb diversos camioners estacionats a l'àrea de servei de la Panadella, a la gasolinera del Bruc i a Montblanc i tots ells han coincidit a afirmar que es tracta d'una mesura "exagerada" perquè "la carretera està neta". "Trobo bé que ens facin aturar si no es pot circular, però la carretera està completament neta", ha lamentat en Juan Carlos Roig, que ha quedat aturat al Bruc mentre es dirigia cap a Fraga. Des de Montblanc, en Cristóbal Gutiérrez ha criticat que els han deixat en una esplanada "plena de fang" i sense cap servei ni bar a prop: "estem a l'empara de Déu".

L'autovia A-2 és una de les carreteres on al llarg d'aquest dimarts a la tarda els Mossos han fet aturar els camions degut a la restricció preventiva de trànsit pel temporal de neu. A les àrees de servei de la Panadella, a Montmaneu (Anoia), i del Bruc (Anoia) s'acumulen desenes de camions que hauran de passar la nit al vehicle. Alguns dels conductors han manifestat la seva indignació per l'obligació d'aturar-se quan la neu encara no ha agafat a la calçada de les carreteres, mentre que d'altres han acceptat amb resignació aquesta mesura excepcional que s'aplica per primera vegada a la història.

En Juan Carlos Roig és un camioner de Fraga que haurà de passar la nit a l'àrea de servei del Bruc. En declaracions a l'ACN, Roig ha criticat la mesura i ha dit que "trobaria bé que ens fessin aturar si no es pogués circular per la carretera, però no és el cas perquè està completament neta". En el mateix sentit s'ha expressat en David Ruiz, camioner de Cantàbria, que ha criticat durament aquesta mesura preventiva i ha dit que "amb condicions molt pitjors hem circulat". Aquests camioners confien que dimecres al matí s'aixequi la mesura i puguin seguir la seva ruta.

Els camioners de Tarragona i l'Ebre, entre resignats i empipats

Els Mossos d´Esquadra també han desviat forçosament els camions que circulaven per l´N-240, que uneix Tarragona i Lleida. A l´alçada de Montblanc, els agents han organitzat combois per dirigir els vehicles pesants en diversos estacionaments als afores de la vila. Els camioners s´han mostrat resignats i empipats per la mesura, que consideren exagerada.

En Cristóbal Gutiérrez, que ha carregat material al polígon de Constantí i es dirigia cap a Santander, s´ha queixat que els aturin quan "les carreteres estan netes i podem circular perfectament" i sense donar-los massa explicacions. En el seu cas, ha criticat que els hagin deixat en una esplanada de fang i ha advertit que, possiblement, alguns vehicles no en puguin sortir amb facilitat. "No tenim cap bar a prop, ni serveis. Estem a l´empara de Déu", ha lamentat.

Al mateix indret dels afores de Montblanc s´ha aturat l´Alberto Ruiz, que circulava entre Barcelona i Lleida per l´N-240. "Estic molt enfadat perquè estic a uns 40 quilòmetres de casa i ens tenen aquí estant les carreteres seques com estan", ha lamentat. Aquest camioner ha carregat contra la Generalitat a qui acusa d´aparcar-los "com una burilla". "Jo no tinc menjar, suposo que algú em donarà sopar", ha conclòs.

La postura dels camioners coincideix amb l´opinió de la Federació d´Autotransports de la província de Tarragona (FEAT), que aquest dimarts a la tarda ha criticat la prohibició de camions per la nevada i ha lamentat que no s´apliquin mesures "més flexibles" per a permetre l´arribada dels vehicles a la seva destinació en funció de les condicions sobre el terreny.

A les carreteres de les Terres de l'Ebre, les patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han situat en els punts on habitualment desvien els vehicles pesants quan s'apliquen les restriccions durant els caps de setmana. L'accés al polígon de la Venta Nova, a la N-340, o l'àrea de servei de l'autopista AP-7 a l'Hospitalet de l'Infant són alguns dels punts que utilitzen les patrulles per fer aturar i mantenir aparcats els camions durant aquests episodis. Malgrat això, durant bona part de la tarda s'han pogut veure força camions circulant per aquestes vies que no s'han vist afectades per les precipitacions, principalment de pluja.