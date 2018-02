El Rei, a Colau: «Jo soc aquí per defensar la Constitució»

El rei Felip VI va inaugurar oficialment el Mobile World Congress 2018 (MWC18) amb una breu –i atapeïda de mitjans- visita per alguns dels espais del certamen.

L'arribada del monarca a la Fira de Gran Via va estar marcada per l'absència del president del Parlament, Roger Torrent, i la presència de només dos representants del Govern: el secretari general de la Presidència, Joaquim Nin, i el secretari general d'Empresa i Coneixement, Pau Villòria.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va voler mantenir-se també en un segon pla situant-se darrere de la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.

El seguici també va comptar amb Xavier Trias (PdeCat), Jaume Collboni (PSC) i Gerardo Pisarello (Bcomú), però no amb membres d'ERC i la CUP. Diversos representants de la Generalitat lluïen un llaç groc a la solapa en la visita que Felip VI va fer a l'estand de Catalunya al MWC.



«Maneres més constructives»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va explicar ahir que va sostenir davant el Rei que «hi ha maneres més constructives i positives» de defensar la Constitució que les càrregues policials que van ocórrer el passat 1-O, durant el sopar d'inauguració del Mobile World Congress (MWC) que va tenir lloc aquest diumenge.

«Ell (el Rei) em va dir que el seu treball i el seu rol institucional és defensar la Constitució («Jo soc aquí per defensar-la», va dir ) i jo li vaig deixar molt clar que això no l'hi qüestiono, que ho donava per fet, però que aquesta es pot defensar de moltes maneres diferents i que jo crec que amb càrregues policials a escoles amb gent pacífica no és la millor manera», va detallar Colau en declaracions als mitjans de comunicació al Four Years From Now (4YFN), esdeveniment paral·lel a la fira de mòbils.

Colau va repetir que la conversa amb el monarca va ser tranquil·la i que hi va insistir que «Barcelona és una ciutat de pau i de diàleg», i que el consistori s'ha ofert per generar espais de ponts per intervenir.

«Li vaig dir que no era una qüestió d'independentistes, que, en general, a Barcelona i Catalunya això de les càrregues policials no s'entén», va agregar.

Per la seva banda, la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha anunciat aquest dilluns que el partit presentarà al Congrés una proposició no de llei per defensar la celebració del Mobile World Congress a Barcelona i va censurar l'actitud de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, que no van acudir aquest diumenge a les salutacions protocol·làries al Rei prèvies a la inauguració del MWC. Levy va retreure tant a Colau com a Torrent les seves «deslleialtats», unes «actituds oportunistes», va dir, que «resten oportunitats als barcelonesos, catalans i al conjunt de la societat espanyola». Levy va criticar que «és un episodi més del desprestigi institucional» dels independentistes, a qui ha qualificat de «líders en fuga d'empreses i desprestigi internacional». «Els independentistes fracassaran en el seu propòsit de deslegitimar les institucions constitucionals», va etzibar. La dirigent del PP va reiterar que comportaments com els de Colau i Torrent posen en risc la continuïtat del Mobile World Congress.

«El congrés difereix molt de la raó de ser de l'independentisme i del nacionalisme. Significa ser una societat oberta, global, de progrés, mentre que el nacionalisme es mira a si mateix, s'empetiteix i posa fronteres», va afirmar. Per això, Levy va anunciar des de la seu del PP que el partit proposarà una PNL «en la qual s'exigeixi la lleialtat institucional i cooperació de totes les institucions perquè pugui seguir celebrant-se aquest congrés de tecnologia i en la qual se censurin totes aquelles actituds de polítics en les institucions que posin en risc esdeveniments i inversions tan importants».



Rajoy: «Volen fer-se notar»

El president del Govern central, Mariano Rajoy, va assegurar que veu «un tema menor» el desvergonyiment al Rei al Mobile World Congress (MWC) per part del president del Parlament, Roger Torrent, i de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, enfront que al seu judici el que és important és la celebració d'aquest esdeveniment a la Ciutat Comtal.«Que algú desconegui les seves obligacions institucionals o necessiti fer-se notar és un tema menor que en cap cas pot entelar una cosa tan important», va dir el president del Govern central, preguntat sobre aquest tema en roda de premsa al costat del cap del Govern de Tunísia, Yusef Chahed, després de la VIII Reunió d'Alt Nivell entre tots dos països.Rajoy va dir que en aquest cas com en la vida «convé anar a la màxima» i destacar la transcendència que aquest congrés se celebri a Barcelona, que compti amb el suport del Rei, que hi ha anat com en altres ocasions, i que també li doni suport el Govern central. «I seguirem treballant perquè continuï celebrant-s'hi», va subratllar. El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va defensar les veus que han criticat el paper i el discurs del rei Felip VI de diumenge als actes previs del Mobile World Congress (MWC). «Jo tampoc no hauria aplaudit», va dir, referint-se així al gest d'autoritats com el president del Parlament, Roger Torrent.