Mesures preventives davant el front de nevades

Es demana avançar al màxim la mobilitat de retorn aquesta tarda i restringir-la al màxim demà al matí.

Cal estar atents a com evoluciona la predicció per dimecres de matinada i matí quan l´afectació pot ser més greu i general

Protecció Civil de la Generalitat manté activada l´alerta del pla d´emergències per nevades NEUCAT davant el front de nevades que afectarà la major part del territori excepte alguns punts del litoral.

davant el front de nevades que afectarà la major part del territori excepte alguns punts del litoral. El Servei Meteorològic de Catalunya SMC informa que entre avui dimarts i demà dimecres es preveuen gruixos d'entre 0 i 2 cm a punts del litoral i entre 2 i 15 cm a la resta. A zones elevades del prelitoral i de la depressió Central es podran arribar a superar els 15 cm.

A zones elevades del prelitoral i de la depressió Central es podran arribar a superar els 15 cm. Al Pirineu i sobretot al Prepirineu es podran acumular més de 30 cm de neu, si bé al sector occidental es podran superar els 50 cm per sobre dels 1000 metres d'altitud. A partir de dimecres a mig matí la cota de neu anirà pujant progressivament de sud a nord, i la precipitació acabarà essent en forma de pluja, tot i que al Prepirineu i Pirineu les nevades persistiran fins a mitja tarda.

Mesures preventives



El darrer Consell Assessor del Pla NEUCAT ha determinat la restricció generalitzada de la mobilitat de camions de més de 7.500 kg a partir de les 16:00 hores d´avui.

Protecció Civil, en coordinació amb el Departament d´Ensenyament han determinat suspendre amb caràcter preventiu el transport escolar de demà de forma generalitzada. De la mateixa manera es prega a la ciutadania que no intenti realitzar aquest servei amb el seu vehicle privat, perquè el que pretén aquesta mesura és retirar de la circulació el màxim nombre de vehicles. Davant d´aquesta situació i amb la previsió de que molts alumnes no puguin anar a l´escola, els centres educatius no realitzaran la seva activitat lectiva amb normalitat.

Es recomana evitar les activitats extraescolars d´avui a la tarda que comportin desplaçaments en cotxe pel retorn.

D´altra banda, els centres de salut activaran un protocol de reprogramació de visites per les persones que no puguin desplaçar-s'hi demà. Les reprogramacions s´han de realitzar posant-se en contacte amb el centre de salut respectiu. El telèfon 061 CatSalut Respon del Departament de Salut es reforçarà per atendre les consultes de persones que es trobin malament i tinguin dubtes sobre si han d'anar a urgències.

El telèfon d´emergències 112 de Catalunya ha rebut, fins a les 15 hores, 615 trucades relacionades amb l´episodi de fred i neu. Per comarques, les trucades s´han fet des de Osona 184, Moianès 43, Bages 40, Selva 39, Garrotxa 35, Barcelonès 31, Vallès Oriental 30, Gironès 24, Vallès Occidental 23 i Baix Camp 19. Per municipis, les trucades s´han distribuït: Vic 58, Santa Maria d'Oló 29, Gurb 29, Barcelona 27, Sant Bartomeu del Grau 21, Girona 21, Manresa 16, Olot 14, Tona 12 i Manlleu 12.

A la carretera i durant la nevada cal circular per la dreta i evitar avançaments per deixar un carril lliure per les llevaneus. Aquests dies cal circular amb cadenes al portaequipatges en tot el territori. Cal evitar iniciar els desplaçaments un cop ha començat a nevar.

El dispositiu preventiu es coordina des del CECAT de Protecció Civil, amb efectius de Protecció Civil de la Generalitat, Servei Meteorològic de Catalunya, Servei Català de Trànsit, Mossos d´Esquadra, Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, carreteres de la Generalitat i de l´Estat, SEM, Ferrocarrils de la Generalitat, RENFE, ADIF i Creu Roja.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, carreteres de l´Estat i les diferents diputacions disposen de fins a 270 llevaneus i diverses tones de sal repartides pel territori per facilitar la mobilitat a les carreteres per fer front al fred i les nevades.

Pel que fa al transport públic, algunes línies de transport interurbà no han prestat servei a Osona, la Garrotxa, la zona de muntanya del Vallès Oriental i el Baix Montseny.

És important que els conductors es mantinguin informats de l´evolució de la situació viària a través del web d´incidències del Servei Català de Trànsit (http://cit.transit.gencat.cat/) o dels perfils de twitter @transit i @emergenciescat i que adoptin les precaucions que aquestes situacions requereixen.



Alguns consells per a la conducció amb neu:



Es recomana avançar la mobilitat de retorn aquesta tarda i minimitzar la mobilitat demà al matí mentre es mantinguin les nevades i es puguin produir afectacions viàries.



És molt important tenir en compte la prevenció i la preparació dels vehicles per afrontar amb èxit aquestes situacions, i per això cal portar al vehicle l'equipament d´hivern: rodes de contacte, cadenes, guants, roba d´abric, el dipòsit de benzina ple i el telèfon mòbil amb la bateria carregada.



En zones de muntanya on les baixes temperatures i les nevades són habituals en aquesta època de l´any, s´aconsella utilitzar els pneumàtics d´hivern, ja que proporcionen més adherència i una millor resposta de frenada.



Conducció amb neu: