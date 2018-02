La carta d'unes clientes al seu fruiter independentista: "Treu el llaç o no tornem"

"Els negocis són per vendre, no per mostrar sentiments polítics". O almenys això és el que pensen un grup de veïnes de Tarragona, clientes d'una fruiteria on el propietari és independentista. Aquestes dones han escrit una carta al fruiter en què mostren el seu malestar per "bombardejar-es" amb el llaç groc de suport als "presos polítics" catalans.



"Som un grup de veïnes del barri, que sempre comprem a la seva botiga i ens està bombardejant amb el seu llaç groc, cosa que no ens agrada", indica la missiva, que s'ha tornat viral.



Aquestes clientes recorden al fruiter que "el seu negoci és per vendre, i no per donar a entendre els seus sentiments a totes les que comprem, ja que vostè es deu al seu negoci, i viu d'ell". "Vostè pot tenir unes idees diferents a les nostres, i nosaltres no les hi ensenyem", apunten.



Per això, adverteixen que si no treu el llaç groc del seu local, no tornaran a comprar. La carta ha estat compartida en les xarxes socials per Pere Grau, membre de Junts per Catalunya.





Mireu què ha rebut el meu fruiter! pic.twitter.com/olh0GiWXlt — Pere Grau Valls ?? (@PereGrauV) 27 de febrer de 2018