Cs porta a la Mesa les seves queixes per l'actuació de Torrent amb el Rei

Ciutadans, la formació que lidera Inés Arrimadas, va lliurar un escrit de queixa per l'actuació del president del Parlament, Roger Torrent, en la recepció del rei Felip VI amb motiu del Mobile World Congress (MWC). Els representants de la Mesa van parlar ahir sobre aquesta qüestió -els sobiranistes van defensar Torrent i la resta el va criticar-, però no es va prendre cap acord ni es va dur a terme cap votació perquè no estava previst. L'escrit compta amb el suport del PSC.

A més, ahir Arrimada va criticar davant dels mitjans de comunicació l'actuació del president del Parlament tant en l'inici del MWC on va plantar el Rei, com en un acte del Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab) on es va referir als presos polítics i a la falta de separació de poders en l'Estat i va provocar la marxa d'alguns lletrats. «El seu paper no és anar per aquí fent mítings d'ERC», va criticar Arrimadas que també és col·legiada de l'Icab.

Per altra banda, el portaveu d'ERC Sergi Sabrià va defensar ahir a Torrent. «És normal que s'enfadin amb Torrent alguns jutges, advocats, Cs o el mateix Rei perquè costa molt acceptar la indignitat quan te la posen davant els ulls. Per a nosaltres Torrent ha augmentat la dignitat d'aquesta institució», va resoldre en referència al MWC i a la seva intervenció en un acte del Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab).

Sobre la seva absència en la inauguració del MWC d'aquest dilluns, a la qual també va acudir Felip VI, es va referir al fet que el president de la Cambra sí va assistir ahir a la tarda a la fira de telefonia. «Ens volen fora d'aquests actes, a casa, i no podem regalar un espai als del 155», va concloure Sabrià.

En la visita de Torrent al MWC d'ahir, el president del Parlament va estar acompanyat pel director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; el conseller delegat d'Acció, Joan Romero, i el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, Jordi Puigneró, entre d'altres.