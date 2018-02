ERC, favorable a la proposta de JxCat de legitimar Puigdemont

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va confirmar ahir que el seu grup votarà a favor de la proposta de resolució que JxCat va presentar en solitari per la recuperació del Govern i el reconeixement a Carles Puigdemont, president cessat de la Generalitat. Per als republicans, a més, si s'aprova, aquest text suposarà la «legitimació» de Puigdemont.

«Hem parlat molts cops de legitimar el president, i aquesta proposta de resolució forma part de la línia de legitimar el president. Però ho podrem veure quan expliquem l'acord sencer», va explicar Sabrià, tot considerant que amb el seu suport i el de la CUP, la proposta de JxCat «pot ser aprovada i legitimar Puigdemont». En aquest sentit, els republicans insisteixen que aquest punt referent al president cessat per l'Estat ha de formar part «de l'acord global» i consideren encara que aquest pacte hauria de poder tancar-se i presentar-se públicament abans del ple de dijous. Tot i això, els republicans no poden garantir que això hagi de ser així.



A principis de la setmana que ve

I és que Sabrià no dona encara per tancat l'acord però continua dient que el pacte dels independentistes per una investidura i un Govern «està molt a prop». «Ens agradaria arribar a dijous amb un acord global i poder explicar-lo aquesta setmana, i que es complissin les dues coses. Si no és així, mirarem que sigui a principis de la setmana que ve», es va limitar a dir el portaveu d'Esquerra, que tampoc ha volgut valorar possibles noms per presentar a la investidura si Carles Puigdemont no és el candidat.



Suport a Torrent i crítica a Cs

D'altra banda, davant les queixes de Cs pel discurs del president del Parlament parlant de «presos polítics» i la seva plantada al rei Felip VI, ERC va voler posicionar-se del costat de Roger Torrent i carregar contra Cs. «Lamentem i molt les critiques a Torrent. Ens volen fora d'aquests actes, a casa, i no podem regalar cap espai als representants del 155».

JxCat, ERC i la CUP van tornar a mantenir ahir contactes a tres bandes per desencallar la legislatura a Catalunya, però veuen difícil poder tancar un acord abans del ple del Parlament del dijous, han explicat a Europa Press fonts de la negociació.

Les converses se celebren en dos plànols: d'una banda JxCat i ERC aborden el repartiment d'àrees de la futura Generalitat; de l'altra, els tres grups cerquen un consens sobre el pla de govern del proper Executiu.

En el primer plànol, l'àrea de Comunicació de l'administració catalana segueix sent el principal obstacle que separa ERC i la llista de Puigdemont, ja que és una de les principals àrees d'influència del Govern.

Sí que hi ha principi d'acord en què la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sigui per a ERC, mentre que les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio les designin JxCat; el desacord es produeix a les àrees comunicatives del Govern.

Fonts coneixedores dels contactes asseguren que ERC vol assumir la Secretaria de Comunicació i la de Difusió: la primera es dedica a l'estratègia comunicativa de l'Executiu i la segona és de relacions amb els mitjans, com tot el que està relacionat amb les subvencions.

En l'anterior Executiu, Comunicació era per als republicans i Difusió per al PdeCAT, i ara JxCat aspira a mantenir l'actual equilibri i no volen perdre tant pes com ERC els proposa.

El diputat de la CUP Carles Riera va advertir ahir en roda de premsa que l'acord amb JxCat i ERC per donar suport a un candidat a la Presidència de la Generalitat «està lluny o molt lluny».

«Estem molt lluny d'un possible acord», i va afegir que tots dos grups els han traslladat que l'acord té tres eixos: una acció institucional republicana en l'exili presidida per Carles Puigdemont; una acció institucional a Catalunya amb el Parlament i el Govern, i la mobilització ciutadana a través d'un Procés Constituent.

La CUP rebutjarà tot el que tingui a veure amb el fet que el desenvolupament de la república se circumscrigui a la gestió des de Bèlgica mentre les institucions a Catalunya treballen en una dinàmica autonomista: «No acceptarem res que suposi un acatament del 155. El no acatament ha de venir també des del Parlament».

Un dels punts en què «de moment no hi ha acord» és sobre el Procés Constituent, que els «cupaires» volen dur a terme independentment del paper que tingui la institució a Bèlgica dirigida per Puigdemont.

Riera va avisar que el Procés Constituent s'ha de fer «des de Catalunya» perquè és el moment en què la ciutadania participa del debat del futur de Catalunya.

«Ha de ser un procés d'empoderament popular i vinculant, que es dugui a terme dins d'aquesta legislatura i que culmini amb la nostra proposta de multireferéndum que ha de ratificar els principals continguts», abans de donar el següent pas, el d'una Assemblea Constituent.



Acte de Puigdemont a Gant

Carles Puigdemont va assegurar que l'acord per a la investidura i per formar un govern és «a prop» i que cal buscar una solució «per veure com és possible seguir desplegant la república catalana i continuar gestionant el govern autonòmic». Així ho va assenyalar durant una xerrada amb les joventuts del partit liberal flamenc a Gant, davant de prop de 150 joves.