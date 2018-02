Finlàndia diu que Espanya va demanar el cessament del cònsol

El Govern de Finlàndia va precisar ahir que el cessament del seu cònsol honorari a Barcelona, Albert Ginjaume Egido, es va produir «a petició del Govern espanyol», que va avisar que estava exercint «activitats inadequades per a un cònsol honorari».

Així consta en un comunicat publicat a la web de l'ambaixada de Finlàndia a Espanya que, a més, admet que aquestes activitats «estan relacionades amb la situació política que viu Catalunya en l'actualitat». El cessament, que es farà efectiu a partir del proper dijous, 1 de març, es va dur a terme «de comú acord» amb Ginjaume com a «conseqüència del canvi de les seves aptituds per al compliment del càrrec», segons el comunicat oficial. Ahir Ginjaume va mantenir una trobada amb el president del Parlament per parlar del tema.