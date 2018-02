El govern amenaça la Mesa amb responsabilitats penals si permet que es tramitin les esmenes de la CUP

El govern espanyol ha anunciat aquest dimecres a través de fonts de La Moncloa que els seus serveis jurídics estan estudiant "les responsabilitats penals en que poden incórrer els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya si finalment admeten a tràmit les esmenes de la CUP" a la resolució de Junts per Catalunya. Les esmenes, que ja han estat admeses a tràmit però que s´han de sotmetre aquest dijous a les 9h a una reconsideració fruit de les peticions de Cs i PSC, demanen restablir la República Catalana aplicant la proclamació d´independència. Segons el govern espanyol, les esmenes de la CUP tenen un "caràcter il·legal i contrari a la Constitució i l´Estatut de Catalunya". L´executiu espanyol adverteix a més que "vetllarà en tot moment pel compliment de la llei, com ha fet fins ara", i "seguirà exercint amb la major eficàcia possible l´administració dels afers ordinaris a Catalunya mentre no s´hagi elegit un president d´acord a la llei i el reglament del Parlament".

L´avís de La Moncloa arriba poques hores després que la Mesa hagi fet el primer pas per a la tramitació de les esmenes amb els vots a favor dels representants d´ERC i Junts per Catalunya i el vot en contra dels representants de Cs i el PSC. Durant el debat intern, els lletrats han fet constar que calia tenir en compte que a la passada legislatura hi va haver sentències i advertiments del Tribunal Constitucional, que algunes de les esmenes de la CUP podien ser contràries a la Constitució, i que acceptar la seva tramitació podia considerar-se contrari als avisos de l´alt tribunal.

Tot i això, els advertiments que el TC va fer en el seu moment anaven dirigits als anteriors membres de la Mesa i, per tant, els nous membres independentistes de l´òrgan no es consideren formalment avisats per res que els impedeixi tramitar les esmenes.

La Mesa es tornarà a reunir aquest dijous a les 09h per estudiar les peticions de reconsideració que han presentat els grups de Cs i PSC, que han advertit –en la línia del govern espanyol- que les esmenes són contràries a la Constitució i que acceptar-les implicaria entrar en conflicte amb les resolucions del Tribunal Constitucional. Per contra, Junts per Catalunya i ERC sostenen que les esmenes es poden tramitar –malgrat que després poden ser rebutjades o no acceptades- i que cal prioritzar que al Parlament de Catalunya es pugui parlar de tot.

Les esmenes entrades per la CUP i ara acceptades a tràmit poden provocar que, si arriben al ple, s´hagi de votar un text que reconeix la proclamació de la independència i que reivindica "la República catalana" i no parla de "l´autogovern. Per exemple, en la més arriscada de les esmenes, la CUP proposa que es voti que el bloqueig de la política catalana actual està "motivat pel cop d'Estat del 27 d'octubre del 2017, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola i la repressió sobre el moviment republicà i democràtic". A més, també es demana engegar un debat sobre el futur de la situació "respectant i aplicant el mandat democràtic del Referèndum de I'1 d'octubre del 2017, les reivindicacions socials expressades massivament en les vagues generals dels dies 3 d'Octubre i 8 de novembre i la posterior proclamació de la República del dia 27 d'octubre del 2017 per part del Parlament de Catalunya".

La CUP també planteja en una altra esmena que es canviï la reflexió sobre la necessitat de recuperar "l´autogovern" de Catalunya que fa JxCat a la seva proposició, per un text que diu que "l'autodeterminació de Catalunya és l'encarnació d'una llarga aspiració i alhora una eina de la que ens dotem els catalans per la construcció d'una societat més justa, més lliure i més democràtica". En una altra de les esmenes, els anticapitalistes plantegen la "urgència d´establir un Govern efectiu a partir d'una presidència elegida sobiranament pel Parlament per encarar el restabliment de la República de Catalunya actualment intervinguda".