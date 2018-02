JxCat i ERC plantegen la creació d'una estructura a Brussel·les presidida per Puigdemont

JxCat i ERC han fet arribar un document a la CUP amb les seves propostes per a la investidura i el funcionament del futur Govern, per tal que els anticapitalistes l´avalin, l´esmenin o el rebutgin. La formació de l´esquerra independentista ha fet arribar aquestes propostes a la seva militància per tal de debatre-les internament i posicionar-se al seu Consell Polític del proper dissabte. Segons ha avançat el diari Ara, la fórmula que JxCat i ERC han traslladat als anticapitalistes planteja que hi hagi una estructura "republicana" a Brussel·les capitanejada per Carles Puigdemont i sustentada pel suport d´electes independentistes. Es tractaria de l´anomenat Espai Lliure de Brussel·les, que acolliria una Assemblea de Representants de la República composada per càrrecs escollits al món local i al Parlament, i per persones de la societat civil sobiranista. Aquest ens seria l´encarregat de triar el president del Consell de la República, paper que es reserva per a Puigdemont, qui hauria d´escollir la resta de membres del Consell, garantint tres membres de JxCat, tres d´ERC i un de la CUP.

Amb aquesta estructura establerta a Brussel·les es pretén mantenir un focus polític que fomenti la "implantació" i "internacionalització" de la República, mentre el Govern de la Generalitat funciona des de Barcelona. Així, d´un costat, l´Assemblea de Representants tindria com a tasca principal fer el seguiment del Consell de la República i escollir el seu president cada vegada que hi hagi eleccions al Parlament. Precisament seria Puigdemont qui des d´aquesta presidència del Consell podria impulsarà polítiques per materialitzar la República, qui assumiria la representació internacional i qui capitanejaria la relació amb les estructures econòmiques, culturals i socials de Catalunya.



El calendari



Segons la mateixa informació del diari Ara, aquest Espai Lliure de Brussel·les podria començar a funcionar amb un acte celebrat a Bèlgica el proper dilluns 5 de març, poc abans que s'intenti investir com a president de la Generalitat el president del grup de JxCat i empresonat, Jordi Sànchez. Tal i com es reflectiria ena quest acord de JxCat i ERC, amb aquest acte hi participarien els grups parlamentaris independentistes que formarien l'Assemblea de Representants i electes del món local i gent provinent de la societat civil. A més, s´aprofitaria per signar públicament un manifest de legitimació d'aquesta estructura a Brussel·les.