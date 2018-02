Multa a un mosso per ferir un menor d'un cop de porra en una protesta a Tarragona

El caporal dels Mossos d'Esquadra acusat de colpejar un nen de 13 anys amb la porra a Tarragona, durant la vaga general del 2012, va acceptar una pena de dos mesos de presó –substituïble per una multa de 4 euros diaris– per un delicte de lesions per imprudència.

Les parts han arribat a un acord de conformitat i han evitat la celebració del judici a l'Audiència de Tarragona. La sentència, que ja és ferma, reconeix els atenuants de dilacions indegudes i de reparació del dany, atès que la Generalitat ja ha consignat els diners de la indemnització per import de 1.329,81 euros. El mosso també haurà d'assumir les costes processals, incloses les de l'acusació particular. Mig centenar de persones es van concentrar a les portes de l'edifici judicial per fer costat al menor i a la seva família, i per exigir que s'acabi amb «la impunitat policial». Entre les nou i dos quarts de deu del matí, els manifestants van exhibir pancartes i cartells reivindicatius en el marc de la campanya «Ni al cap ni enlloc», que demana el suport de col·lectius i institucions per acabar amb «la impunitat policial».