Aquest matí neva arreu del país i en alguns punts ho fa amb certa intensitat. Segons ha indicat el Servei Meteorològic, està nevant a partir dels 100 metres des del nord del Camp de Tarragona i Ponent cap a la Catalunya Central, l'Anoia i l'àrea metropolitana de Barcelona, on la neu ha arribat de matinada a la mateixa capital catalana i els Vallesos. Per exemple, ja s'han acumulat gruixos d'entre 3 i 4 centímetres a Terrassa, 3 a Sabadell i 3 més a Manresa. En general, s'han acumulat entre 5 i 6 centímetres de neu entre els 300 i 500 metres a la zona del prelitoral. A la zona del litoral hi cau aiguaneu i a les Terres de l'Ebre la cota de neu ha pujat als 400 metres.

La neu també començava arribar aquest matí a les comarques de Girona, on ja queien volves a localitats com Sils (Selva) i també cap a quarts de nou es començaven a veure els primers flocs a la mateixa capital gironina.

Segons apunta el Servei Meteorològic, a partir de mig matí la cota de neu anirà pujant progressivament de sud a nord i la precipitació acabarà essent en forma de pluja, tot i que al Prepirineu i Pirineu les nevades persistiran fins a mitja tarda.