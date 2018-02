Remolc de furgonetes, retirada de pedres de la carretera i recollida d'ocells morts: la nevada vista pels Agents Rurals

Els Agents Rurals han desenvolupat tasques diverses durant la nevada que han anat des d'ajudar transportistes a remolcar les seves furgonetes fins a retirar ocells morts de la carretera, la majoria atropellats mentre buscaven menjar a les roderes netes de neu. També els ha tocat treure pedres de la calçada o acompanyar persones que tenien dificultat per arribar a les seves cites amb centres sanitaris. Han actuat arreu del país, i a les Terres de l'Ebre, per exemple, han estat els encarregats de tancar l'accés al Caro.



D'assistències en carretera els Agents Rurals n'han hagut de fer unes quantes. Al llarg del matí i dins l'operatiu dels cossos d'emergències per al pla Neucat, han actuat, per exemple, a Isona i Conca d'Allà, on han estirat un camió de menys de 7.500 quilos -cal recordar que els que superaven aquest pes tenien prohibit circular arreu de Catalunya- que no portava cadenes. Els agents rurals l'han remolcat fins a la vora per deixar pas a la llevaneus i no entorpir altres vehicles.



Altres actuacions han tingut lloc a la comarca d'Osona, on han hagut d'assistir vehicles que han quedat aturats al mig de la carretera a causa de la neu. A la mateixa comarca també han assistit tractors que han sortit de la carretera, igualment per culpa de la neu. A l'Urgell, també han col·laborat en la retirada d'un vehicle que havia sortit de la calçada .





Recordem la importància de tocar el clàxon si veieu ocells durant els vostres desplaçaments amb vehicle. #AgentsRurals estan detectan kilòmetres de carretera amb ocells intentant menjar alguna cosa on no hi ha neu, sobretot a les roderes #NEUCAT #fauna pic.twitter.com/sIAEFsxF4Z — Agents Rurals (@agentsruralscat) 28 de febrer de 2018

Un altre servei relacionat amb les carreteres l'han dut a terme a Camarasa, a la comarca de la Noguera, a la carretera C-13. Allà els Agents Rurals han tret pedres caigudes a la calçada per un petit despreniment.A banda de serveis d'assistència en carretera, el cos d'Agents Rurals també n'ha fet d'altres tipus. Per exemple de caire sanitari. A l'Anoia han participat en el transport de ciutadans que havien d'anar a fer-se diàlisi als centres de salut i tenien dificultats per arribar-hi.I a les Terres de l'Ebre, també dins l'operatiu del Neucat, han tancat l'accés al Caro, mentre informaven que l'accés a la urbanització Mascar s'havia de fer amb cadenes.Finalment, un dels serveis més singulars és el que han fet en un tram de quatre quilòmetres de la carretera de Comiols, a la C-1412b, al Pallars Jussà. Allà han arribat a recollir uns 50 ocells morts, la major part pinsans. El cos explica que pel seu metabolisme els ocells no poden estar molta estona sense menjar. Molts acaben morint atropellats mentre busquen alguna cosa per alimentar-se. El nombre de moixons morts d'aquest tipus és més elevat per què també se n'han trobat en altres vies en zones cobertes de neu.És per això que els Agents Rurals han volgut recordar la importància de tocar el clàxon si es veuen ocells durant els desplaçaments amb vehicle en un escenari nevat com l'actual. Els ocells s'acosten fins a les parts on no hi ha neu, com ara les roderes dels vehicles, per intentar trobar menjar.