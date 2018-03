Puigdemont renuncia i JxCat presenta Jordi Sànchez com a candidat a la presidència

Carles Puigdemont ha anunciat que renúncia «provisionalment» a ser candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya i que Junts Per Catalunya proposa com a nou candidat a Jordi Sànchez. L'expresident de la Generalitat ha emès aquest vespre des de Brussel·les un missatge a la ciutadania per parlar sobre el seu futur polític.

En ell s'ha observat un canvi d'estratègia per facilitar la investidura de l'exlíder de l'ANC, empresonat des de fa quatre mesos a la presó madrilenya de Soto del Real.

Així ho ha anunciat a través d'un vídeo després que el Parlament hagi aprovat aquest mateix dijous, amb els vots de JxCat, ERC i la CUP, una resolució que ratifica "la confiança en Carles Puigdemont com a president", malgrat que ha evitat ratificar també la declaració d'independència del 27 d'octubre de 2017.

Durant la seva comparaixença ha anunciat la presentació d'una demanda contra el govern espanyol al Comitè dels Drets Humans de la ONU.

També ha deixat clar que no es retira i ha confirmat que s'establirà un Consell de la República a Brussel·les per "liderar el camí cap a la independència efectiva".

"Que tothom ho tingui clar, no cladicaré, no renunciaré, no em rendiré. Tinc plena confiança que guanyarem i que algun dia, espero que aviat, pugui tornar a Catalunya com un home lliure", ha assegurat Puigdemont.

Per a Puigdemont, la seva decisió "no garanteix completament la restauració de l´autonomia", però "donarà la llibertat de poder emprendre la propera fase del camí cap a la independència i el desplegament de la república catalana des d´espais més lliures i democràtics que l´actual Estat espanyol i l´actual sistema institucional sota llibertat vigilada".

El discurs de Puigdemont ha tingut en l´actitud de l´Estat un dels seus principals eixos de crítica. Tant és així que, a més, ha avançat que un equip d´advocats internacionals ha presentat en nom seu "una demanda contra l´Estat espanyol davant del Comitè dels Drets Humans de Nacions Unides, per violació de la Declaració Universal dels Drets Humans i la Carta dels Drets Civils i Polítics". "Aquests instruments reconeixen expressament el dret a l´autodeterminació, i més específicament, garanteixen el dret a l´opinió i a la participació polítiques. No s´ha declarat formalment cap estat d´emergència a Espanya que pogués justificar la suspensió d´aquests drets; res no fa justificable la col·lecció d´abusos que ha comès l´Estat tot aquest temps. I ha arribat l´hora de passar a l´acció perquè aquests abusos no quedin impunes", ha argumentat per justificar la denúncia a l´Estat espanyol.

Però malgrat aquestes decisions preses a Brussel·les, Puigdemont ha volgut remarcar que no té cap intenció de rendir-se. "No claudicarem davant l'actuació il·legítima dels que han perdut a les urnes ni davant l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'Estat de dret i la justícia per defensar la unitat de la pàtria. Tinc plena confiança que guanyarem, i que un dia, espero que ben aviat, pugui retornar a Catalunya com a un home lliure i que les nostres institucions tinguin també la llibertat de poder investir president el candidat o candidata que la majoria consideri".

En aquest sentit, tampoc vol retirar-se ni abandonar la primera línia política. I és per això que ha confirmat els plans que té per establir a Brussel·les una estructura que vetlli per la República i que, a més, suposi el pas ferm dels independentistes per solucionar el conflicte amb l´Estat. "L´única sortida a un conflicte polític és la política. Ens toca a nosaltres, una vegada més, posar política allà on els altres posen violència policial, judicial i econòmica. Ens toca a nosaltres trobar la manera de continuar defensant i promovent els valors de la República, de defensar els nostres drets democràtics, de denunciar i perseguir els abusos comesos per l´Estat espanyol, i fer-ho per ta que arribi a tot el món. Que el món conegui millor els abusos d´un règim que posa el seu cap d´Estat al front de l´estratègia d´anar a per els catalans, l´inefable i inoblidable ´a por ellos´", ha sentenciat.

Així, ha explicat que, després de la resolució aprovada pel Parlament , ha decidit anunciar "les decisions que permetran complir efectivament el mandat de l´1 d´octubre". "Són decisions que permeten el manteniment i, de fet, el reforçament del camí per una república d´homes i dones lliures, no súbdits, de ciutadans esperançats i sense por. I que fan possible la restitució de les nostres institucions als nostres ciutadans des de la premissa que Madrid faria bé de no oblidar: no ens rendirem, no abandonarem, no renunciarem mentre els arguments siguin la violència, la imposició, la por, la violació de drets fonamentals", ha etzibat enmig del seu discurs.

En aquest sentit, ha "ratificat" la seva voluntat de "mantenir la legitimitat de la república votada pels ciutadans l'1 d'octubre i ratificada pel Parlament el dia 27, i treballar, mentre pugui gaudir de llibertat, per fer-la possible". Per intentar-ho, ha confirmat que en els propers dies convocarà els diputats del Parlament "a una reunió solemne per poder impulsar la nova etapa i establir el Consell per la República perquè lideri el camí cap a la independència efectiva i s´adreci a l´interior i a l´exterior del país". "Es tracta d´un Consell en estreta col·laboració amb el govern de l´interior i amb els debats, mobilitzacions i participació de la societat catalana per tal de culminar el procés constituent, element indispensable per fixar els valors republicans en la base del nou país".

Des d´aquest organisme , Puigdemont pretén "organitzar la defensa dels drets i la internacionalització del nou cas dels catalans, convençuts que només a través d´un procés de mediació i negociació internacional serà possible fer respectar els drets que l´Estat espanyol nega de manera violenta als catalans". "S´obre un nou temps en què defensarem activament els nostres drets, que emprendren una ofensiva política i jurídica internacional perquè l´Estat espanyol no pugui continuar trepitjant els nostres drets col·lectius i individuals", ha conclòs Puigdemont.