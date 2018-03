Millet aporta els 400.000 euros de fiança i queda en llibertat

Fèlix Millet ha rebut avui l'alta hospitalària i no tornarà a la presó. Ha última hora de la tarda, Millet, condemenat a nou anys de presó pel cas Palau, ha quedat en llibertat. El fins avui reclús, de 82 anys, va passar més de dues setmanes al centre penitenciari Can Brians 1, de Sant Esteve Sesrovires, i després va ser traslladat a un hospital per una insuficiència respiratòria.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la defensa de Millet presentar avals per fer front a la fiança de 400.000 euros imposada per l'Audiència de Barcelona. Els avals corresponen a dos immobles de dos familiars de Millet que, segons el TSJC, un cop taxades, "superen àmpliament l'exigència de la fiança de 400.000 euros".