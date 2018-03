Puigdemont avisa que impedir la investidura de Sànchez seria un «delicte»

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha anunciat que vol tornar a ser president de la Generalitat. En una entrevista a Rac1 aquest divendres al matí des de Brussel·les, el fins ara candidat a la presidència del Govern ha remarcat que el Parlament ha constatat que hi ha una majoria que vol que sigui president i desautoritzar el "cessament il·legal" que es va fer amb el 155. L'endemà que renunciés "provisionalment" a la presidència i proposés Jordi Sànchez com a candidat, Puigdemont també ha avisat que si l'Estat impedeix la investidura del número dos de JxCat -empresonat a Soto del Real- cometrà un "error gravíssim" i, probablement, també "algun delicte". A més, Puigdemont ha admès que va ser un "error" no implementar la República el 10 d'octubre, el dia que va deixar en suspens la declaració d'independència, davant la proposta de la Moncloa de no aplicar el 155.

El fins ara candidat de JxCat ha afegit que recuperar la condició de president després del 21-D era possible amb el marc constitucional, però ha lamentat que la "nul·la" separació de poders a l'Estat hagi fet "impracticable" aquesta via. Tot i això, ha deixat clar que es faran les "modificacions" que calguin per fer efectiu el camí del seu retorn, així com el d'acabar amb el 155, tot i que per ara s'ha prioritzat "desencallar" el Govern mitjançant la candidatura de Sànchez. Preguntat sobre quan podrà tornar a presidir l'executiu, Puigdemont ha conclòs que això no depèn d'ell: "Dependrà dels canvis i les decisions que s'hagin de prendre al Parlament", i ha manifestat que podria durar senzillament 24 hores, en cas que l'Estat respectés la decisió dels ciutadans -una opció que ha qualificat de "miracle".



Presidència de Sànchez

Puigdemont ha subratllat que qui posi "traves" a la investidura de Sànchez haurà d'anar "molt en compte". Així mateix, s'ha preguntat de manera retòrica com es pot impedir l'exercici d'un dret que tenen els diputats -poder ser candidats a la presidència del Govern- i que està reconegut per la carta dels Drets Humans, de les Nacions Unides, i de la pròpia Constitució espanyola. També ha assegurat que la figura de Sànchez facilitaria la constitució del nou executiu, perquè és un dels "millors homes" de JxCat. Sobre l'expresident de l'ANC, Puigdemont ha subratllat que no es pot considerar "normal" que l'Estat no deixi ser president algú que en té les condicions, i ha reiterat que és el Parlament qui ha de prendre la decisió.

Així doncs, el cap de files de JxCat ha argumentat que Sànchez podria liderar l'executiu des de la presó: "Un territori es pot governar de moltes maneres de manera pràctica, però mai contra les urnes". Preguntat per què Sànchez hauria de passar per davant del vicepresident destituït i líder d'ERC, Oriol Junqueras, Puigdemont ha estat contundent: "La presidència correspon a JxCat i Sànchez n'és el número dos". Pel que fa a l'escenari que s'obriria en cas que l'Estat impedís la investidura de l'expresident de l'ANC, el cap de files de JxCat ha apuntat que no es deixarà passar "ni un abús" de l'Estat. "És una guerra de llarg recorregut", ha sentenciat, per després manifestar que la situació arribarà "molt lluny", a les esferes internacionals. En aquesta línia ha donat un "consell" a l'Estat: "Compte amb els seus abusos, perquè tot torna".

Encara sobre Sànchez, Puigdemont ha insistit que "no hi ha llei a la mà" que pugui impedir la seva elecció. Finalment, no ha volgut respondre si el conseller destituït i número quatre de la llista de JxCat, Jordi Turull, seria el següent candidat a la presidència en cas que l'Estat impedeixi la investidura de Sànchez. Sigui com sigui, ha sentenciat que no contempla una repetició electoral que no la vol ningú i ha fet notar que, si aquesta fos una opció, ja s'hauria "forçat". En tot cas, si el govern espanyol fa tornar a eleccions, Puigdemont ha apuntat que hi hauria un "col·lapse del sistema institucional".



L'"error" del 10 d'octubre

Puigdemont ha admès que va ser un "error" suspendre la declaració d'independència del 10 d'octubre. El fins ara candidat a la presidència ha justificat que va ser un acte de "responsabilitat" després que la Moncloa prometés que, si no es votava la declaració i es deixava en suspens, "s'obriria una finestra per al diàleg". Vist amb distància, però, Puigdemont sosté que l'Estat mai no compleix les seves promeses i que en aquell cas va jugar amb "frivolitat i una irresponsabilitat històriques".

El president destituït també ha asseverat que si el govern espanyol s'hagués compromès a aixecar el 155, treure els 'Jordis' de la presó i la policia dels carrers, i no intervenir les finances de la Generalitat, hauria mantingut la decisió de convocar eleccions. A mig matí, però, les converses es van anar "trencant" a mig matí per "alguna raó" que no ha concretat.

Pel que fa al 27 d'octubre, el dia de la declaració d'independència, Puigdemont ha explicat que ell mateix va decidir no arriar la bandera espanyola del Parlament: "El minut u de la República no pot consistir a ofendre un símbol important per a una part dels catalans", ha argumentat.



Molts anys a Brussel·les

Puigdemont també ha admès que la "probabilitat més alta" és, "tristament", que hagi de passar molts anys a Brussel·les, així com que els presos "polítics" continuïn també molt temps entre reixes. Ha constatat que si l'Estat hagués donat garanties ell s'hauria plantejat retornar a Catalunya, però que no lligarà aquesta decisió als processos penals oberts: "La decisió no la prendré sobre un procés que és una farsa", ha fet notar. "Si l'Estat canvia i entén que ha de rectificar la deriva autoritària i demofòbica, efectivament em plantejo el retorn", ha afirmat.

Conscient, però, que trigarà a tornar a Catalunya, el líder de JxCat ha assegurat que no té escorta personal sinó "amics", i que totes les despeses les paga ell o personal del seu entorn, entre companys i voluntaris: "No hi ha ni un euro de diner públic", ha asseverat.

Finalment, Puigdemont ha fet notar que la llei de Presidència és "clara", i que quan ja hi hagi un nou president investit valorarà les dotacions que pot rebre com a expresident de la Generalitat, entre les quals hi ha l'oficina, un equip reduït d'unes tres persones, un equip d'escorta, dotacions econòmiques i si s'escau un lloguer d'espai.