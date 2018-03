Puigdemont fa un pas enrere i proposa Sànchez com a president

El candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, va anunciar ahir que renuncia «de forma provisional» a ser investit per al càrrec i que proposarà el seu número dos, Jordi Sànchez, com a candidat.

En un missatge institucional, va explicar que ha contactat amb el president del Parlament, Roger Torrent, per informar-lo sobre aquest tema i demanar-li que al més aviat possible obri una ronda de contactes amb els diferents grups per investir qui serà el president «d'un Govern autonòmic».

Per Puigdemont, Sànchez representa com ningú els valors de JxCat, és un home de pau i està injustament empresonat, i ha argumentat que amb la seva decisió vol facilitar que les institucions catalanes segueixin governades per l'independentisme i no per «l'autoritarisme del 155».

«No claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels que han perdut a les urnes», va assegurar Puigdemont, que espera poder tornar aviat a Catalunya com un home lliure. També va argumentar que, amb la seva decisió, el Govern espanyol no podrà seguir ocupant, en la seva opinió, les institucions catalanes, i encara que admet que això no garanteix la restauració total de l'autonomia catalana, creu que donarà «llibertat per emprendre la següent fase del camí cap a la independència i del desenvolupament de la República catalana des d'espais més lliures i democràtics».

Així, va ratificar la seva voluntat de mantenir «la legitimitat de la República» i treballar per fer-la possible, i va anunciar que en els propers dies convocarà membres del Parlament a una reunió solemne a Bèlgica per impulsar aquesta nova etapa.



Tres òrgans a Bèlgica

Precisament, l'acord d'investidura entre JxCat i ERC preveu crear el dilluns a Bèlgica tres òrgans per internacionalitzar la República i difondre un procés constituent: una Assemblea de Representants de la República, una Presidència del Consell de la República i un Consell per la República, segons un document intern de la CUP.

També va anunciar que, en el seu nom, va encarregar a un equip d'advocats internacionals la presentació d'una demanda contra l'Estat davant el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides per violació de la Declaració Universal dels Drets Humans i la Carta dels Drets Civils i Polítics.

El president del Parlament, Roger Torrent, obrirà la setmana que ve una nova ronda de contactes amb tots els grups per proposar un nou candidat a la Presidència de la Generalitat.

Ho van explicar a Europa Press fonts de la Presidència de la Cambra catalana, després que Puigdemont hagués anunciat que renuncia a ser investit president i proposa que, en el seu lloc, el candidat investit sigui Jordi Sànchez, també de JxCat.

Les mateixes fonts van assenyalar que el propi Puigdemont va traslladar a Torrent que no es presentarà al debat d'investidura.

La Llei de la Presidència de la Generalitat, en el seu article 4.2, estableix que Torrent va de realitzar aquesta ronda de contactes i, quan la finalitzi, ha de «proposar el ple un candidat o candidata a la Presidència».

Després de finalitzar la ronda, Torrent proposarà Sànchez ja que, amb tota probabilitat, serà l'únic candidat que tingui els vots suficients per ser investit: els de JxCat, ERC i la CUP.