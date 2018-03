Detenen el suposat agressor de l'incident a l'estadi de l'Espanyol per una estelada

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest divendres el suposat agressor de l'incident a l'estadi de l'Espanyol motivat per una estelada, que es va produir el passat 18 de febrer després del partit entre l'equip local i el Villareal. L'arrestat, un jove de 23 anys i veí de Barcelona, està acusat d'un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, i dues infraccions més per lesions per les agressions a dues persones. Els Mossos han determinat que les lesions que van patir les víctimes eren de certa consideració, entre les quals consta un tall en una cella. Segons han confirmat fonts policials, el detingut és la persona implicada en l'incident recollit en l'acta del partit dels Mossos, que es va originar per "una discussió sobre temàtiques alienes a l'esport", d'acord amb un comunicat de l'Espanyol.

Els fets es van produir dintre les instal·lacions de l'estadi Cornellà-El Prat després del partit de la 24a jornada de lliga. En un primer moment, el detingut es va enfrontar i va agredir un aficionat d'edat avançada, i posteriorment es va tornar a enganxar en un altre punt de l´estadi amb una altra persona, a qui va ferir a la cella. El presumpte agressor va passar a disposició judicial aquest divendres i va quedar en llibertat provisional.

Arran de l'incident, el club va emetre un comunicat de condemna dels fets, en el qual s'atribuïa la picabaralla a "una discussió sobre temàtiques alienes a l'esport", segons l'acta dels Mossos d'Esquadra. També feia una crida a que "la pau social s'imposi d'una vegada a Catalunya" i que "totes les conseqüències de la situació política present quedin sempre ben allunyades del món del futbol i de l'esport".

Posteriorment, el club va comunicar que s'havia identificat l'agressor, que no forma part de l'entitat, i que s'activarien "totes les mesures cautelars necessàries" perquè no accedeixi a les instal·lacions a l'espera que es pronunciï la justícia esportiva. A més, el club es personarà com a acusació en el procediment judicial obert i oferirà assistència legal a les persones agredides.