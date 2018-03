L'elecció del candidat per substituir Puigdemont torna a dividir ERC i JxCat

JxCat i ERC mantenen el pols en les negociacions amb les quals Volen desencallar la legislatura a Catalunya malgrat la decisió de Carles Puigdemont de renunciar a la Presidència per evitar un nou conflicte amb l'Estat.

La decisió de Puigdemont d'assenyalar Jordi Sànchez com el seu successor al càrrec ha desencadenat un nou conflicte entre els dos partits: ERC no accepta d'entrada aquest nom i proposa que el president sigui el seu líder, Oriol Junqueras.

Fonts de la negociació consultades per Europa Press sostenen que aquest nou conflicte paralitza els dos següents moviments que es preveien: un acte a Brussel·les per engegar l'estructura política en «l'exili» que ha de pilotar Puigdemont (en el denominat «Espai Lliure de Brussel·els») i el ple d'investidura.

Segons el document intern de la CUP que va transcendir el dimecres passat, l'acte a Brussel·les per engegar «l'Assemblea de Representants de la República» i el «Consell de la República» (una mena de Parlament i Govern paral·lels) havia de ser dilluns que ve, i el ple d'investidura, dimarts o dimecres vinents.

A aquestes hores, ni una cosa ni l'altra està garantida i les parts segueixen negociant amb altres punts de conflicte oberts: el repartiment de carteres del proper Govern, l'àrea de comunicació, i qui assumeix el lloc de portaveu del futur Executiu.



Conselleria d'Ensenyament

Sobre el repartiment de carteres, el nou punt de fricció és Ensenyament: els republicans reclamen aquesta àrea, que en principi es va negociar que fos per a JxCat (amb el dirigent del PDeCAT Lluís Font com el millor col·locat per liderar-la), i que ja en l'anterior legislatura va ser del PDeCAT.

JxCat replica que ERC ja té previst assumir departaments com ara Benestar Social i Salut, per la qual cosa demana per a si mateix Ensenyament per evitar que els republicans pilotin les principals àrees d'acció social (i de les quals més pressupost públic manegen).

A JxCat ha molestat el fet que ERC hagi sortit ara proposant públicament a Junqueras com a president, i va recordar que existeix un acord vigent pel qual els republicans assumirien la Presidència del Parlament i ells la de la Generalitat. «Pot ser que calgui recordar que hi ha un pacte vigent per cedir a ERC la Presidència del Parlament (part ja completada) i a JxCat la Presidència de la Generalitat», assenyalen des de la llista de Carles Puigdemont.

JxCat es refereix al pacte anunciat el 16 de gener, en el qual JxCat es va comprometre a donar suport a Torrent com a president del Parlament a canvi del suport a Puigdemont per a la Presidència: els republicans assenyalen que el segon no s'ha complert perquè el president cessat va renunciar.

Per la seva banda, els republicans reivindiquen Junqueras i recorden que, si la lògica de les eleccions era restituir «al màxim» el Govern que va ser cessat pel 155, el líder d'ERC hauria de ser el millor col·locat després de la renúncia de Puigdemont i no Sànchez, que no va formar part d'aquell Executiu.

Amb aquest nou contenciós en marxa, Torrent ja ha anunciat que la setmana que ve iniciarà una ronda de contactes amb tots els grups per escoltar les seves propostes: Cs ha descartat de nou presentar Inés Arrimadas com a candidata i està per veure si JxCat i ERC aconsegueixen anar a la trobada amb un pacte ja tancat.