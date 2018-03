Un agent de la Guàrdia Urbana salva una nena de dos anys de morir ofegada

La ràpida actuació d'un agent de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat va evitar el passat 2 de març la mort d'una nena de dos anys que es va ennuegar amb un macarró mentre dinava amb la seva família. L'agent, que realitzava tasques de circulació al carrer Feliu i Codina, va ser alertat per l'àvia de la nena que va sortir al carrer per demanar ajuda. En pujar al domicili, l'agent va trobar la nena amb símptomes d'asfíxia i ràpidament li va practicar la maniobra de Heimlich aconseguint que la petita expulsés el macarró que li impedia respirar.

Un cop va arribar l'ambulància, que s´havia avisat prèviament, els sanitaris van fer una primera valoració de la menor i la van traslladar a l´Hospital de Sant Joan de Déu per comprovar que no hi hagués lesions ni cap objecte encara per expulsar. La menor va quedar ingressada en observació fins dissabte que li van donar l´alta.