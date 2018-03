Pascal: «A qui més vol enviar la CUP a la paperera de la història?»

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va criticar que la CUP no hagi acceptat l´oferta que JxCat i ERC li havien fet arribar per aconseguir investir Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. «Ens preguntem una vegada més a qui més vol enviar a la paperera de la història la CUP. Com algunes forces es poden plantejar un bloqueig així?», va lamentar en una roda de premsa posterior a la celebració del Consell Nacional del seu partit. És per això que Pascal va voler fer «una crida a la responsabilitat» de tothom, a posar-se d´acord, «a acomplir els pactes, a desbloquejar la situació, a negociar a porta tancada i prendre les decisions pertinents per tirar endavant un Govern estable». A més, va assegurar no entendre la decisió de la CUP perquè Sànchez «demostra una pluralitat en el fet sobiranista molt clara» i això hauria de pesar en el vot dels anticapitalistes.

Però Pascal no només va tenir paraules per a la CUP. Sense esmentar-la, també es va dirigir a Esquerra per la possibilitat que es va posar sobre la taula de voler investir el líder dels republicans, Oriol Junqueras. «Els pactes estan per complir-se. La ciutadania no pot identificar les formacions polítiques com a irresponsables i que van canviant els compromisos segons els convé. I per això reivindiquem que la força que va guanyar les eleccions en el marc del sobiranisme és JxCat i el PDeCAT, i qui sigui investit ha de ser de la llista de JxCat», va sentenciar.

Tot i això, va descartar que les trifulques i desavinences internes acabin portant Catalunya de nou a unes eleccions. «Rebutgem la convocatòria electoral, el país no s´ho pot permetre. Ho hem d´evitar de totes totes, i hem d´acabar ja amb el 155», va dir.

En aquest sentit, el diputat de la CUP Vidal Aragonès va avisar que repetir les eleccions «no és la pitjor de les alternatives» si la realitat ha de ser gestionar una autonomia. Segons Vidal Aragonès, la CUP «no vol eleccions» i va afegir que repetir comicis «en cap cas» depèn dels cupaires. El diputat va insistir que s´ha de permetre el vot dels diputats que són a Brussel·les, Carles Puigdemont i Toni Comín, i que no s´ha de deixar que el Tribunal Constitucional (TC) digui quins diputats tenen dret a vot. Va afegir que desobeir el TC no és l´única possibilitat que tenen JxCat i ERC i va assenyalar que també poden anar a buscar el suport d´altres partits del Parlament. Sense dir el nom explícitament de Catalunya en Comú, va recordar que alguna força està d´acord a restituir l´autonomia.

Aragonès va negar que la decisió de la CUP de dissabte d´abstenir-se en una investidura de Sànchez sigui un càstig cap a l´exlíder de l´ANC, tenint en compte que va demanar perdó per haver demanat el vot per qualsevol formació independentista a les eleccions del 2015 després de veure que la CUP rebutjava la investidura d´Artur Mas. Va argumentar que per a la CUP no és determinant el nom del candidat a la presidència de la Generalitat, sinó que fa «una anàlisi més profunda» i posa com a condicions que es faci efectiva la república i que es doni resposta a les classes socials amb polítiques socials.



«No ens hi trobaran»

«Si el límit és la Constitució, a la CUP no ens trobaran», va alertar. El diputat de la CUP va defensar que Puigdemont i Comín podrien votar en una investidura si la Mesa decideix que es pot fer i hi ha una majoria de diputats que decideixen fer-ho possible. Aragonès va rebutjar que el TC decideixi quins diputats poden votar i va argumentar que «no només és un tema de legalitat sinó de legitimitat i de mandat democràtic». A més, va considerar que l´alt tribunal va resoldre que els diputats a Brussel-les no poden votar en les mesures cautelars sobre una investidura de Puigdemont. Ara, segons el diputat de la CUP, la situació és una altra.



La proposta de la CUP

Aragonès va recordar que només amb els vots de Puigdemont i Comín, Sànchez seria investit president de la Generalitat en segona votació amb l´abstenció de la CUP. Però també va assenyalar que JxCat i ERC tenen una altra alternativa, buscar-se un altre soci. «Tenen una altra possibilitat. Si tenen la perspectiva de gestionar una autonomia durant quatre anys, potser haurien d´anar a buscar una força política que els pugui comprar aquest relat», va defensar el diputat de la CUP.

Per part seva, el diputat de JxCat al Parlament Josep Rull va assegurar que Carles Puigdemont i Toni Comín no renunciaran en cap cas a la seva acta de diputat. En una entrevista dissabte a la nit a TV3, el diputat va defensar que si renuncien al seu escó estarien «aplanant el terreny al que està plantejant la Moncloa i els que estan trencant l´estat de dret». Rull va apostar per tornar a negociar amb ERC i la CUP per aconseguir un acord d´investidura i «desbloquejar aquesta situació».



Comencen les consultes

El president del Parlament, Roger Torrent, iniciarà avui la ronda de consultes amb els líders dels grups parlamentaris per proposar un nou candidat a la Presidència de la Generalitat, van explicar fonts de la Presidència de la Cambra. A l´hora de tancar aquesta edició només havia transcendit la reunió el president de la Cambra catalana tenia previst mantenir amb el president de CatECP, Xavier Domènech, a les onze del matí al Parlament.