L'alcalde de Port de la Selva es perfila com a nou president de l'AMI

Josep Maria Cervera serà proposat aquest dimecres per presidir l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), segons publica aquest dimarts 'Nació Digital'. La proposta es farà en una reunió de l'executiva a Santa Maria d'Oló (Moianès), afirma el mateix mitjà. Cervera, alcalde del Port de la Selva (Alt Empordà) i conseller nacional del PDeCAT, substituirà en el càrrec en cas de ser escollit Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, que va renunciar el mes passat. Abans de Lloveras, la màxima responsabilitat de l'AMI la van tenir Josep Maria Vila d'Abadal, exalcalde de Vic i fundador de l'entitat, i Carles Puigdemont, que va deixar el càrrec quan va ser escollit com a president de la Generalitat a principis del 2016.