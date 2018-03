Sànchez demana la llibertat per ser investit el 12 de març

L'expresident de l'ANC i número dos de JxCat, Jordi Sànchez, va sol·licitar al Tribunal Suprem (TS) que el deixi en llibertat per poder ser investit en un ple del Parlament el 12 de març. Ho va fer en dos escrits al jutge recollits per Europa Press, en els quals a través de l'advocat Jordi Pina demana que se'l posi en llibertat provisional o se li doni permís per anar presencialment al ple.

Argumenta que si no se li permet anar al ple s'estaran vulnerant els seus drets personals i els de els ciutadans, perquè no s'estarà respectant la voluntat d'un Parlament escollit democràticament que vol investir-lo.

Per això, sol·licita al jutge «l'immediat alliberament provisional» i que resolgui l'assumpte en la brevetat més gran possible, tenint en compte que el ple d'investidura se celebrarà d'aquí a sis dies.

En cas de no aconseguir la llibertat provisional, Sànchez demana que se li atorguin «permisos extraordinaris per poder acudir a l'acte d'investidura previst per al dia 12 de març».

Pina cita l'antecedent de Juan Carlos Yoldi, que sent pres preventiu d'ETA va ser autoritzat per un jutge el 1987 per acudir presencialment a una sessió d'investidura al Parlament basc.

«Aquesta defensa està convençuda que, més enllà del que reclamin ara certs partits polítics o aventurin els mitjans de comunicació, el Sr. Instructor compartirà el mateix criteri aplicat en el seu moment al cas Yoldi i no desautoritzarà aquella decisió», argumenta Pina.



Sistema constitucional

I afegeix que «en un sistema constitucional mínimament respectuós amb les llibertats ciutadanes, riscos difusos per a l'ordre públic no poden legitimar mai l'anul·lació de drets polítics elementals, ni alterar tampoc el sentit de la voluntat d'una Cambra parlamentària escollida democràticament».

Paral·lelament, la diputada de la CUP Maria Sirvent va afirmar ahir que veu «difícil» arribar a un acord amb JxCat i ERC abans del dilluns per variar la seva decisió d'abstenir-se respecte a la investidura de Jordi Sànchez, i els retreu que fixi el ple pel 12 de març sense respectar els tempos que requereixen els seus òrgans de decisió.

En una roda de premsa, va ratllar «d'imprudent» la decisió que els va transmetre el dilluns el president del Parlament, Roger Torrent, de convocar el ple, malgrat no tenir garantit que la sessió d'investidura permetrà l'inici de la legislatura.

Va assegurar que tota la proposta que els va transmetre JxCat i ERC suposa una tornada a l'autonomisme, que suposa una regressió de drets polítics, socials i civils i va advertir: «No volem provocar un escenari d'eleccions, però aquest escenari tampoc ens farà acceptar una proposta de gestió de l'autonomisme».

«Tant JxCat com ERC coneixen perfectament quins són els processos de presa de decisions de la CUP, perquè són públics. Aquests processos requereixen de debat i deliberació. Fer proposta d'última hora és no respectar els processos assemblearis de decisió, amb el que es fa difícil que puguem arribar a un acord d'aquí al dilluns», va raonar.

Els cupaires consideren que ambdues formacions estan renunciant a construir sobiranies en acceptar l'autonomisme, un marc que consideren que «no és vàlid per avançar en la sanitat i l'educació pública ni en drets com el d'un habitatge digne».

Recorden que, en aquest marc s'ha intentat avançar en la conquesta de drets per part de l'administració catalana, però el Tribunal Constitucional i la intervenció de les finances catalanes per part del Govern demostren que, com a autonomia, Catalunya «no té capacitat econòmica ni d'acció política». El president del Govern central, Mariano Rajoy, va demanar al PDeCAT que acabi amb «l'espectacle» a Catalunya formant ja un Govern que respecti la llei i les regles de joc. Segons va dir, a partir d'aquest moment «hi haurà diàleg» i podran començar a «construir».



«Ni claudica ni es retira»

Així es va pronunciar en la sessió de control del Senat en resposta al portaveu del PDeCAT a la Cambra alta, Josep Lluis Cleríes, que va defensar les candidatures tant de Carles Puigdemont com de Jordi Sánchez per ser investits presidents de la Generalitat perquè, segons va subratllar, tenen tots els seus drets i compleixen les «condicions exigides».

Després de subratllar que Puigdemont «ni claudica ni es retira», el senador de l'antiga Convergència ha sol·licitat a l'Executiu de Mariano Rajoy que deixi «d'amagar-se darrere dels tribunals i les porres». «Abandoni la via de la intervenció, la repressió, la violència i la judicialització davant la qüestió catalana. Canviï de registre», li va sol·licitar.

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va retreure al bloc independentista que estigui «renunciant» a governar a Catalunya, al mateix temps que els ha retret la «cerimònia» que s'han muntat per «jugar a triar» un candidat a la investidura i un futur president.

La portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, va evitar opinar sobre la candidatura de l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, per presidir la Generalitat, però sí va criticar que segueixi a la presó, com a fruit, al seu parer, de la «judicialització» d'un conflicte «polític».