La policia apunta a una vigilància massiva a unionistes per part dels Mossos

La investigació de la Policia Nacional apunta a una vigilància massiva a organitzacions civils contràries a l'independentisme per part dels Mossos d'Esquadra.

Segons els documents confiscats, els Mossos van controlar en els sis mesos anteriors a l'1-O els moviments els unionistes al detall, fins i tot una jura de bandera celebrada a la caserna del Bruch de Barcelona el 20 de maig de 2017, informa El Confidencial.

L'acte el va organitzar el Ministeri de Defensa, però la policia catalana volia identificar els 600 civils que van prometre lleialtat a l'Estat espanyol ia les entitats contràries al sobiranisme que van donar suport amb la seva presència a aquesta convocatòria.

Els papers que els Mossos d'Esquadra van estar a punt de cremar en una incineradora el passat 26 d'octubre s'han convertit en una mena de «calaix de sastre» en què es barregen dades de seguiments massius que la Policia Nacional arriba a qualificar de «autèntic departament d'espionatge il·legal», amb vigilàncies a persones el mateix dia que compareixien al Parlament per parlar de l'anomenada Operació Catalunya o la captació d'informació en un casament al Marroc de l'entorn del Rei Mohamed VI.

En el resum explicatiu que obre l'ofici 3022/2017, a què ha tingut accés Europa Press, la Brigada Provincial de Barcelona que va impedir la crema de papers sosté que els «nombrosos documents intervinguts deixen veure que la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, obeint consignes polítiques, s'ha constituït a la part medul·lar i de confiança per a la implicació de la Policia de la Generalitat en els projectes separatistes».

La majoria dels documents que volien cremar els Mossos el 26 d'octubre corresponen als anys 2011 a 2017, trobant algun d'anys anteriors, sent 1998 la data més llunyana.

Fonts de la investigació expliquen a Europa Press que sobre aquests documents més antics augmenten els dubtes sobre la seva procedència, ja que alguns s'atribueixen directament al polèmic comissari José Manuel Villarejo, jubilat i en presó preventiva per delictes d'organització criminal, suborn i blanqueig de capitals.





Marroc i Moragas



Entre la ingent documentació intervinguda als Mossos apareixen situacions rocambolesques com una acta en què un agent de la policia catalana dóna detalls de tècniques per captar espies per als serveis secrets de la policia catalana en un pis franc a Barcelona.

Per les fulles dels Mossos apareixen multitud de supòsits informadors. Un d'ells, el conegut amb el pseudònim de «Hebron», va acabar intentant empassar-se una targeta de memòria amb 2.717 arxius que guardava en una sabata. Tenia el llistat dels 53.000 socis de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb el seu DNI i totes les seves dades personals, segons comprova la Policia.

Apareixen apunts en un full escrit en català a les dues cares, sense data ni identificació d'emissor i receptor, amb «els assistents polítics catalans i espanyols al casament al Marroc del fill d'una persona de confiança del rei Mohamed VI».

D'acord a aquest document, el casament es va celebrar a l'agost de 2015 i allà van confluir persones vinculades amb Jorge Moragas, el fins fa poc cap de Gabinet del Govern de Mariano Rajoy, i amb la polèmica agència de detectius Método 3, la Fiscalia antidroga de l'Audiència Provincial de Tarragona i una empresari «molt relacionat amb el PP i que treballa a Acciona». En un escrit de tres pàgines en català es recullen dades del seguiment iniciat a aquest advocat el 2 de juny de 2017 al «lloc de treball, on se li veu sortir amb motocicleta», constant el número de matrícula.