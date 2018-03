El TC denega la llibertat per a Sànchez tot i ser candidat

El Tribunal Constitucional (TC) va rebutjar excarcerar el que fou president de l'ANC i actual diputat electe de JxCat, Jordi Sànchez, mentre estudia el recurs d'empara que aquest ha presentat contra la mesura cautelar que va dictar el passat 16 d'octubre contra ell la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. En el seu acte, el TC argumenta que accedir a la posada en llibertat equivaldria a «l'atorgament anticipat de l'empara sol·licitada», per la qual cosa ho denega per unanimitat. La defensa de Jordi Sànchez va presentar un nou escrit al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena perquè es pronunciï «de forma específica» en les properes hores sobre si el número dos de la llista de Junts per Catalunya «pot acudir o no» a la investidura de dilluns

La peça de suspensió de la mesura cautelar que es va incloure aquest dimecres en el ple del tribunal de garanties està vinculada al recurs d'empara que va presentar Sànchez després d'ingressar a la presó de Soto del Real i que el tribunal de garanties va admetre a tràmit el passat 5 de febrer.

En un escrit que va remetre al TC dimarts, després de ser designat candidat a la Presidència de la Generalitat, Sànchez sol·licitava que en atenció a aquesta nova circumstància es reconsidera la possibilitat de suspendre la mesura acordada per la jutge Lamela abans del ple d'investidura fixat en el Parlament per dilluns que ve.

Aquesta possibilitat ha estat finalment descartada pels magistrats del Constitucional malgrat estar encara pendent de resoldre's si el magistrat Llarena acorda concedir o no a Sànchez permís per acudir al ple d'investidura del proper dia 12. El TC argumenta en el seu acte que és reiterada jurisprudència constitucional no acordar la suspensió de les mesures privatives de llibertat encara que aquestes afectin de forma directa al dret a la llibertat personal.

En aquesta cas, a més, el Tribunal va valorar que l'actual situació de presó provisional respon les decisions adoptades pel magistrat instructor del Tribunal Suprem, decisions que no han estat recorregudes en empara i que, per tant, no són objecte del present recurs.

Conclou que suspendre la mesura de presó provisional seria igual que atorgar de forma anticipada l'empara al recurrent, per la qual cosa el recurs quedaria buit de contingut.

En relació amb les circumstàncies sobrevingudes a les quals es refereix el recurrent en el seu escrit, això és, la seva designació com a candidat a la Presidència de la Generalitat per JxCat, el tribunal recorda que poden «fer-se valer en la via judicial ordinària», en clara al·lusió a la decisió que pugui adoptar sobre aquest tema el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa per presumpta rebel·lió en la qual Sànchez està imputat.

En el seu escrit, Sanchez argumentava que el seu manteniment a la presó suposaria una vulneració dels seus drets com a diputat del Parlament de Catalunya i els drets dels ciutadans que van votar l'opció política que el proposa com candidat a presidir la Generalitat, i s'estarien causant «greus i irreparables efectes en el normal funcionament institucional de la Generalitat de Catalunya».





A la Fiscalia i a Vox



El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa contra el procés sobiranista, va dictar una resolució ahir en la qual dona trasllat a Fiscalia i a l'acusació popular, exercida en representació de Vox, perquè en un termini de màxim de cinc dies informin sobre la petició realitzada per Sànchez de ser excarcerat i poder acudir el proper dia 12 al ple convocat per debatre la seva investidura com a president de la Generalitat. El termini triat sembla indicar que Llarena frustrarà la convocatòria assenyalada per al nou intent d'investidura a Catalunya, fixat per a les 10.00 hores de dilluns vinent.

Cinc dies



JxCat manté que Jordi Sànchez és el seu candidat a la investidura, després que el Tribunal Constitucional el retingui a la presó, i que el jutge del Suprem Pablo Llarena doni cinc dies a les parts perquè es pronunciïn sobre les peticions de llibertat del propi Sànchez, Quim Forn i Jordi Cuixart.

En un contacte amb la premsa als passadissos del Parlament, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, i el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa, es van mostrar confiats que el Suprem permetrà que Sànchez assisteixi al ple convocat per a dilluns. De fet, no contemplen que la sessió s'hagi d'ajornar, perquè s'ha demanat que si Llarena no allibera el candidat, sí que li pot donar el permís per assistir a la investidura amb prou marge com perquè sigui factible, una petició «diferent» i «complementària» a l'alliberament.

Torrent i l'advocat de Sànchez



L'advocat de Jordi Sànchez (JxCat), Jordi Pina, es va reunir ahir al Parlament amb el president de la Cambra, Roger Torrent, i també amb diputats de JxCat per abordar una estratègia conjunta amb la finalitat que el Tribunal Suprem permeti Sànchez assistir al ple del dilluns sobre la seva investidura com a president de la Generalitat.

En aquest sentit, el president del Parlament va anunciar que «si és necessari» recorrerà al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per defensar els drets de participació política de Jordi Sànchez.