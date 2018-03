Puig, Serret i Comín volen construir des de Bèlgica la república catalana

Els consellers cessats pel 155 Lluís Maria Puig, Antoni Comín i Meritxell Serret creuen que "a poc a poc" els tribunals europeus aniran "acorralant" la justícia espanyola. En una entrevista realitzada a la futura seu del Consell de la República a Waterloo i publicada aquest dissabte per 'El Punt Avui', Comín ha considerat que "potser serà més curt del que ens pensem". I mentre no es resolt la situació judicial, Puig, Comín i Serret han explicat que planifiquen i estudien la feina que poden fer des de Brussel·les, on es troben des de fa quatre mesos, per tirar endavant la república, un dels objectius que va empènyer Comín a viatjar al país belga l'endemà de la declaració d'independència. Tots tres s'han mostrat disposats a repetir en el càrrec però pensen que tard o d'hora arribarà la petició d'extradició per part de la justícia espanyola.

Durant l'entrevista, Antoni Comín ha recordat que la llei és permissiva i que podrien designats consellers des de la distància, a diferència de la norma que regula el càrrec de president, "més restrictiva".

Comín ha detallat que el nou Consell de la República permetrà crear un "front internacional que doni suport al projecte que també serveix de denúncia de la repressió amb què actua l'Estat". Però ha subratllat que és necessari que aquest front disposi de prou lideratge.