Cas Gabriel | Emoció en la multitudinària capella ardent

La capella ardent instal·lada a la Diputació Provincial d'Almeria ha obert les seves portes a la ciutadania per celebrar la vetlla de Gabriel Cruz, i milers de persones s'han donat cita per fer costat als pares del petit assassinat.

El cadàver del petit, segons han indicat a Europa Press fonts de l'organització del sepeli, ha estat conduït després de l'autòpsia fins a un tanatori per ser preparat abans de desplaçar-se a la seu de la Diputació d'Almeria, al carrer Navarro Rodrigo, on des aquest matí s'han iniciat els preparatius per a habilitar la capella ardent del menor perquè els ciutadans puguin traslladar el condol a la família i donar el seu últim adéu al petit.

Fins al lloc s'ha desplaçat la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, segons han confirmat a Europa Press fonts del Govern andalús. L'horari de tancament de la capella no està decidit encara per la família del petit, segons ha explicat la Diputació d'Almeria.

També ha acudit el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que s'ha fos en una emotiva abraçada amb la mare de Gabriel.

Després la vetlla se celebrarà la missa funeral per Gabriel, que també serà oberta al públic i que tindrà lloc a la Catedral de l'Encarnació de la capital a partir de les 10,30 hores oficiada pel bisbe d'Almeria, Adolfo González Montes.

Durant el matí, i de forma paral·lela, s'han donat noves mostres de dolor i suport a la família del menor, una d'elles en la mateixa entrada de la Ciutat de la Justícia, a la qual també s'ha desplaçat la delegada de la Junta a Almeria, Gràcia Fernández, i on els funcionaris s'han concentrat i han guardat cinc minuts de silenci que han trencat amb un fort aplaudiment.