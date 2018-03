Milers de persones reclamen un Govern que implementi la República

Milers de persones, 45.000 segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar a Barcelona per demanar que es formi el més aviat possible un Govern de signe independentista que implementi la República declarada pel Parlament el 27 d'octubre de 2017. La marxa la va convocar l'ANC sota el lema «República, ara» i va comptar amb representants dels tres partits que des de fa més de dos mesos estan immersos en les negociacions per donar a llum un Executiu català: JxCat, ERC, i la CUP.

Amb predomini de banderes independentistes, es van corejar consignes a favor de la independència i en defensa dels «presos polítics», en al·lusió a Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Joaquim Forn i el candidat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez. No obstant això, els missatges que van predominar van ser d'avís als partits independentistes perquè no es demorin més en arribar a un acord de Govern i aplicar un full de ruta que recuperi el camí cap a la independència.

Concretament, l'ANC va recriminar a JxCat, ERC i la CUP que encara no hagin arribat a un pacte de Govern per començar la legislatura i impulsar la República i els va exigir explicacions per això: «Què cony està passant? Què no se'ns està dient?». Ho va dir el membre del Secretariat Nacional de l'ANC Jordi Pairó en els discursos de la manifestació, expressant «sorpresa i indignació» perquè encara no s'hagi fet.

Va lamentar que els partits independentistes hagin renunciat ara com ara a investir els dos candidats que s'havien proposat, Carles Puigdemont i Jordi Sànchez: «El Parlament no pot estar condicionat per l'Estat. Si el Parlament vol decidir sobiranament el president de la Generalitat, es fa i punt». També va criticar que ERC -sense esmentar explícitament el partit d'Oriol Junqueras- defensés la necessitat de formar un Govern que sigui «efectiu» quan va expressar els seus dubtes sobre investir Puigdemont: «Un candidat efectiu? Un d'aprovat per l'Estat espanyol?», es va preguntar Pairó.

L'ANC va al·legar que sempre ha estat al carrer quan se li ha demanat defensar el procés sobiranista, i ara exigeix correspondència en els partits independentistes quan és des de l'entitat que se'ls reclama un missatge inequívoc: un Govern i una República. «Veiem que algú s'ha oblidat de la força del carrer. Hi serem sempre. No podem cedir gens davant l'Estat i no veiem la mateixa determinació al Parlament», va dir Pairó, que va recordar que han passat més de dos mesos i mig des de les eleccions i no hi ha pacte encara.

Pairó va avisar JxCat, ERC i la CUP que seguiran mobilitzats hi hagi o no acord, ja que va considerar ineludible implementar la independència: «Els carrers han fet un exercici de sacrifici i de compromís. Res calmarà la set de República als carrers».

També va intervenir el vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, per defensar que les eleccions catalanes del 21 de desembre van llançar una nova majoria parlamentària que permet seguir impulsant la independència: «No som ni ens sentim ciutadans del Regne d'Espanya». Alcoberro va evitar els retrets directes als partits, però sí va lamentar que renunciessin a investir Puigdemont per les traves que va posar l'Estat: «Només el Parlament pot escollir a través d'una majoria clara la persona que s'ha de fer càrrec de la Presidència», va indicar.



La promesa d'ERC

Per la seva banda, ERC va assegurar que «serem sempre que faci falta al carrer o a les institucions» pel que fa a la defensa dels compromisos adquirits arran dels resultats de l'1-O i del 21-D. «No ens allunyarem mai d'aquesta voluntat ferma», va assenyalar l'eurodiputat Jordi Solé. També va afirmar que es pot mantenir la «doble prioritat» de formar Govern, però creu que cal intentar «trobar més complicitats i més suports sense renunciar absolutament a res».

Finalment, la diputada de la CUP Natàlia Sánchez va afirmar que cal abandonar el «derrotisme que s'està instaurant en part del moviment republicà» i «donar un missatge positiu». Sánchez va defensar que «per fer Govern cal un compromís amb la república».