La CUP manté la seva abstenció a Jordi Sànchez

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha assegurat que les quatre abstencions del seu grup parlamentari a la investidura de Jordi Sànchez es mantenen ara per ara sobre la taula. "Per descomptat; si el document continua igual, poden anar passant candidats; és més: si el motiu pel qual es canvia de candidat és continuar acceptant i acatant el marc del 155, pitjor ens ho posen". Ho ha dit en roda de premsa aquest dimarts al Parlament, hores després que la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, instés JxCAT a tenir aquesta setmana una proposta "definitiva" d'un candidat per a una investidura "efectiva". "Sentim parlar de govern efectiu però no sentim parlar de la necessitat d'aplicar polítiques republicanes efectives", ha etzibat al seu torn la diputada dels cupaires a la dirigent republicana. De fet, Sànchez, que ha insistit en prioritzar el programa als noms, ha assegurat que JxCAT i ERC opten ara per un "replegament": "No es materialitza el mandat popular, republicà, [...] i presenten un pla de govern autonòmic i només es parla de repartiment de carteres", ha lamentat.

La diputada dels cupaires ha assegurat que l'acord que van tancar JxCAT i ERC no és una proposta nova i ha denunciat en aquest sentit que "moltes" de les idees que hi apareixen són propostes inicials de la CUP però ara "amb matisos". Per exemple en el cas de la multiconsulta, els anticapitalistes es queixen que no hi apareix "cap concreció, ni com es materialitzarà al país".

I just dies després de la manifestació que va convocar l'ANC, els cupaires han assegurat que el document que hi ha sobre la taula ara "no dona resposta a aquesta demanda popular ni als programes polítics" d'ERC i JxCAT. Per això, Sànchez ha constatat que "no es materialitza el mandat popular, republicà". "Prefereixen un replegament i presenten un pla de govern autonòmic i només es parla del repartiment de carteres; ens abstenim de participar en una proposta d'aquestes característiques", ha etzibat Sànchez.

De fet, ha assegurat que tampoc el Consell Polític d'aquest dissabte preveu abordar la proposta dels grups independentistes majoritaris, ja que es tracta d'un convocatòria ordinària. "A dia d'avui no està previst tornar a obrir un debat amb el que hi ha avui sobre la taula", ha insistit Sànchez en mantenir-se en les quatre abstencions i en contraposar-les al 'sí' "claríssim" que van garantir a Carles Puigdemont: "la desobediència que implicava fer valdre la investidura a distància per si sola significava un embat democràtic, i avançava el mandat popular de construcció republicana".

D'altra banda, Sànchez també ha celebrat que el Tribunal el TEDH hagi obligat Espanya a indemnitzar els dos joves condemnats per cremar fotos del Joan Carles i Sofia a Girona el 2007. "També té molt de sentit al moment polític" ara, ha afegit la diputada dels cupaires en denunciar una "manca de drets i llibertats"