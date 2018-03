La CUP veu difícil investir algú «molt lligat al PDeCAT»

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha reiterat aquest dimecres que la seva formació només investirà un president de la Generalitat que porti un programa republicà, per la qual cosa creu secundari qui sigui el candidat a la Presidència, encara que ha advertit que "un candidat molt lligat al PDeCAT no posa les coses fàcils".

Així ha valorat en una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press que, davant les dificultats per investir l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, es pugui proposar l'exconseller Jordi Turull com a president, i ha criticat el posicionament de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que acusa els 'cupaires' de bloquejar la investidura.

Ha insistit que la CUP no ha valorat unes presidenciables sinó fulls de ruta: "Sigui quin sigui el nom que se'ns posi davant, no serà un bon candidat si no hi ha un pla de Govern republicà".

Així, ha exigit al Parlament i al seu president, Roger Torrent, que "obeeixi la sobirania popular del 21 de desembre, no els mandats del Tribunal Suprem i del Constitucional", com creu que ha fet en suspendre els plens d'investidura de Carles Puigdemont i de Sànchez.

"Cada vegada que anem reculant davant l'Estat, renunciem a la sobirania del Parlament i reconeixem potestat al TC, desconfiem més de la voluntat republicana del Parlament", ha alertat Riera.

Perquè els quatre escons anticapitalistes donin el seu 'sí' a un candidat independentista, volen que s'impulsin mesures socials i que es mantinguin igualment en cas que siguin suspeses per inconstitucionals: "Que prevalgui la legislació del nostre Parlament per davant de les resolucions del TC".

També ha reclamat un procés constituent "participatiu de tota la societat impulsat per les institucions" i que acabi a les urnes en un referèndum com el de l'1 d'octubre, que creu que comptarà amb el suport de la societat.

JxCat i ERC necessiten el suport de la CUP per garantir la investidura perquè, encara que sumen un escó més que l'oposició, tenen els diputats Carles Puigdemont (JxCat) i Toni Comín (ERC) a Bèlgica i no poden votar a la Cambra, per la qual cosa Riera ha demanat que se'ls deixi delegar el vot perquè "no s'ha demostrat davant cap tribunal la seva culpabilitat".

Ha subratllat que no volen que es repeteixin les eleccions a Catalunya, encara que ha puntualitzat que no tenen per què ser negatives per al sobiranisme, que podria obtenir millors resultats, ha considerat, però ha insistit: "La nostra voluntat no és provocar-les".