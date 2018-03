ERC urgeix JxCat a presentar una alternativa a Sànchez aquesta setmana

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va instar ahir JxCat a presentar un candidat a la Presidència de la Generalitat que pugui ser «investit de forma efectiva», i va confiar que sigui aquesta setmana i això desbloquegi la situació de paràlisi a Catalunya.

«Tenim un acord amb JxCat. Només falta posar el nom del candidat per fer una investidura efectiva. És el pas previ per conformar un Govern», va explicar en roda de premsa després de reunir-se amb el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

ERC no es pronuncia sobre si JxCat ha de renunciar a Jordi Sànchez (a qui el Tribunal Suprem va denegar el permís per acudir al ple per ser investit), però sí assegura que, si es posen alternatives sobre la taula, no posaran «obstacles» i hi donaran llum verda.

«No especularem amb el candidat. Ja hem dit que el nom no serà un obstacle. És a JxCat a qui li toca fer aquesta proposta, respectarem els seus processos interns perquè la facin», va concloure la també líder dels republicans al Parlament.

ERC va demanar després de les eleccions del 21 de desembre que JxCat presentés un candidat la investidura del qual no derivés en conseqüències judicials i els dos noms proposats fins avui, Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, no han pogut ser investits, precisament, pels seus problemes amb la justícia.

Rovira va afirmar que a ERC no li correspon dir els noms, sinó demanar que els que es posin damunt de la taula puguin ser investits de forma efectiva i sense problemes, i va dir que això seria la «oportunitat» definitiva per començar la legislatura a Catalunya.



«Estem esperançats»

«Estem esperançats perquè tenim un acord amb JxCat, el que falta és tenir un candidat que pugui ser investit efectivament», va insistir Rovira, que considera que és l'últim escull que queda per desencallar la política catalana.

No obstant això, Rovira va esbiaixar que encara queda pendent que la CUP avali el pla de Govern que JxCat i ERC li van presentar: sense els vots dels «cupaires» no pot haver-hi president ni legislatura encara que JxCat presenti un candidat sense causes pendents amb la justícia.

Avui Carles Puigdemont liderarà previsiblement una reunió a Bèlgica del grup parlamentari de JxCat i podrien resoldre's algunes de les incògnites, i Rovira va concloure: «És dimarts i la setmana és molt llarga. Hi ha molts dies per fer el que fa falta per tenir un Govern efectiu».

Rovira va rebutjar la idea d'haver de repetir eleccions per desencallar el bloqueig actual, i va destacar que un Govern és imprescindible per tornar fer polítiques socials com la Renda Garantida de Ciutadania i els plans d'inserció laboral: «Es necessita impuls polític per dur-ho a terme».

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez va assegurar que les quatre abstencions del seu grup parlamentari a la investidura de Jordi Sànchez es mantenen ara per ara sobre la taula.



«Poden anar passant candidats»

«Per descomptat; si el document continua igual, poden anar passant candidats; és més: si el motiu pel qual es canvia de candidat és continuar acceptant i acatant el marc del 155, pitjor ens ho posen».

«Sentim parlar de govern efectiu però no sentim parlar de la necessitat d'aplicar polítiques republicanes efectives», va etzibar. l seu torn la diputada dels cupaires a la dirigent republicana. De fet, Sànchez, que va insistir en prioritzar el programa als noms, va assegurar que JxCAT i ERC opten ara per un «replegament»: «No es materialitza el mandat popular, republicà, [...] i presenten un pla de govern autonòmic i només es parla de repartiment de carteres», va lamentar.