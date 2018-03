Puigdemont reuneix els diputats de JxCat a Brussel·les

Junts per Catalunya celebra aquest dimecres una reunió de treball en ple bloqueig de la investidura. Els diputats del grup han arribat passades les deu del matí a l'Hotel Marivaux, a Brussel·les, per trobar-se amb Carles Puigdemont. La majoria dels electes han arribat amb bus fins a l'hotel mentre que alguns, com Eduard Pujol, han arribat minuts més tard. La trobada es produeix pocs dies després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena denegués a Jordi Sànchez la llibertat provisional i el permís de sortida puntual de la presó de Soto del Real per assistir com a candidat a la sessió d'investidura, inicialment prevista per dilluns passat. Per altra banda, des d'ERC pressionen perquè JxCat proposi un candidat per a una investidura "efectiva". La secretària general del partit, Marta Rovira, va garantir dimarts que no especularan sobre el candidat i, en aquest sentit, va assegurar que pels republicans el nom "no serà un obstacle" i que en tot cas "és a JxCat a qui li toca fer aquesta proposta".

També plana sobre la trobada la polèmica que van generar les paraules de Puigdemont el cap de setmana passat en què apostava perquè JxCat sigui un moviment polític estable. La previsió és que el grup comparegui en roda de premsa a la tarda per explicar els acords als quals han arribat després de reunir-se.

A la reunió hi ha tots els diputats del grup, prop d´una trentena, amb l´excepció de Jordi Sànchez, que és a la presó, i de Lluís Guinó, Josep Rull i Jordi Turull, que tenen prohibida la sortida del territori espanyol i el passaport retirat. A més, també és a la trobada del grup parlamentari el conseller cessat pel 155 Lluís Puig, que va renunciar a l´escó el 28 de gener passat.