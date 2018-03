Soldats uniformats al Saló de l'Ensenyament de Barcelona

Una cinquantena d'integrants de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació han protestat davant l'estand de les Forces Armades al Saló de l'Ensenyament de Barcelona contra la seva presència en la fira, que s'ha inaugurat aquest dimecres i estarà al recinte de Fira de Montjuïc de Fira de Barcelona fins aquest diumenge.

Abillats amb barrets i xiulets, han desplegat una pancarta davant l'expositor que resava 'Les armes no eduquen, les armes maten' i han col·locat flors, adhesius i cartells contra la seva presència al saló, una acció que també ha despertat que alguns visitants cridessin algun 'Viva Espanya'.

En una atenció als mitjans, el portaveu de Desmilitaritzem l'Educació, Jordi Muñoz, ha considerat "inadmissible la impunitat" de Fira de Barcelona per incloure l'Exèrcit en el saló, malgrat la moció aprovada en el Parlament i la declaració de l'Ajuntament de Barcelona contra la seva presència.

Ha advertit que les entitats que conformen la plataforma --en la qual hi ha entitats i sindicats educatius-- no permetran que l'Exèrcit entri a l'escola, davant la intenció del Govern central d'introduir els seus valors a les aules: "L'Exèrcit no marcarà el pas", ha avisat.

"L'Exèrcit no forma, sinó que el que fa és reclutar", ha retret Muñoz sobre la presència de l'estand en el saló, per a qui una fira de formació i educació no és l'espai adequat per a les Forces Armades.

El govern "no comparteix" que estigui present



El secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat, Arcadi Navarro, ha assenyalat que l'Executiu català "no comparteix" des de fa anys que l'Exèrcit ocupi espai a la fira, però ha dit que no presideix la Fira de Barcelona i que aquesta edició no ha participat en la presa de decisions per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

L'estand d'aquest any compta amb una superfície una mica menor que la de l'any passat, quan eren 90 metres quadrats, i disposa de la cabina d'un caça en la qual es poden pujar els estudiants interessats en la formació del Ministeri de Defensa.

"

"Cada any ve més gent"



El delegat de Defensa a Catalunya, el coronel Luis Castuera, ha defensat la presència de les Forces Armades al saló per oferir i informar de l'oferta educativa del Ministeri de Defensa: "No venim a crear polèmica".

Ha recordat que en la passada edició unes 7.500 persones es van interessar al Saló de l'Ensenyament pels estudis que ofereixen --"cada any ve més gent", ha dit--, i que l'any passat van rebre 1.600 sol·licituds a Catalunya per ingressar a les Forces Armades.

Castuera ha remarcat que el Ministeri de Defensa és "una institució més de l'Estat" i ha d'informar de la seva oferta educativa, per la qual cosa ha evitat entrar en polèmica contra les veus que demanen la seva absència del saló i ha assenyalat que acudiran tots els anys.

Respecte a la decisió de Fira de Girona de sancionar les Forces Armades sense la seva presència tres anys en la fira Expojove per haver acudit en l'edició passada amb uniforme, ha reiterat que Defensa està estudiant recórrer aquesta decisió.